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Eczacılık Fakültesi öğrencileri Rektör Erdal’ın katıldığı törenle önlüklerini giydi

İHA

Eczacılık Fakültesi öğrencileri Rektör Erdal’ın katıldığı törenle önlüklerini giydi

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle mesleklerinin simgesi olan beyaz önlükleri ilk kez giydi.
Çok sayıda akademik personel ve öğrencinin katılım gösterdiği törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Aygun, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Metin Kamış ve Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Yücel Yenilmez de yer aldı. Eczacılık mesleğine beyaz önlüklerini giyerek ilk adımlarını atan öğrencileri, aileleri de yalnız bırakmadı. Törende ayrıca koronavirüs salgını sürecinde görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden sağlıkçılar için saygı duruşunda bulunuldu.

“Eczacılık, insanlığa dokunan, şifa dağıtan bir meslek”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasına eczacılık mesleğinin kutsallığını ve önemini hatırlatarak başladı. Rektör Erdal konuşmasının devamında, “Sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu, sağlık çalışanlarımızın görevlerinin ne kadar kutsal ve adanmış olduğunu fark ettik. Sağlık çalışanları olmadan toplumsal hayatımızı sürdüremeyeceğimizi çok daha iyi anladık. Sevgili öğrencilerim, çok önemli bir göreve soyunuyorsunuz. Eczacılık, insanlığa dokunan, onlara deva olan, sorunlarına çözüm bulan, şifa dağıtan bir meslek. Çok zor ve meşakkatli ama çok da kutsal bir görev. Ben ne zaman beyaz önlüklü bir eczacıyı görsem bir adanmışlık ve sıcakkanlılığı görüyorum. Bu bağlamda, simgesel olsa dahi bugünkü tören çok anlamlı ve onursal bir tören. Mesleğe adanmışlığın başlangıcı. Bu eğitimöğretim yılını, inşallah bir sıkıntı olmadan, huzurla, başarıyla ve verimle geçirmenizi diliyorum” dedi.

“Anadolu Üniversitesinde eğitim alacak şanslı öğrencilersiniz”
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Aygun, eczacılık mesleğinin niteliklerine vurgu yaparak şunları söyledi:
“Tüm dünyanın ve ülkemizin çok sıkıntılı bir dönem geçirmesine yol açan virüse karşı en ön saflarda savaşan ve maalesef hayatını kaybeden meslektaşlarımızı ve tüm sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili öğrencilerimiz, tekrar aramızda olmanız sizin için olduğu kadar bizler için de heyecan ve mutluluk verici. Sizler çok iyi bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi’nde eğitim alacak şanslı öğrencilersiniz. Sizler toplum sağlığını koruma alanında hep ön saflarda olacaksınız. Mesleğinizi uygularken almış olduğunuz nitelikli eğitim ve bugün giyeceğiniz beyaz önlüğün hakkını vereceğinizden ve sizlere kazandırmış olacağımız etik değerler kapsamında hareket edeceğinizden hiç şüphem yok.”

“Türkiye’nin en köklü Eczacılık Fakültesinde öğrencilik hayatınızı geçireceksiniz”
Anadolu Üniversitesi’nin akademik kalitesinden bahseden Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Metin Kamış konuşmasında şunlara değindi:
“Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Bu sene de mesleğimde 20. yılımı doldurmaktayım. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girdikten sonra iyi ki buraya gelmişim dedim. Sebep olarak ise aldığım eğitimin kalitesi ve hala devam eden köklü arkadaşlıklar edinmiş olmamı gösterebilirim. Bizim mesleğimiz çok kutsal bir meslek. Sizler çok şanslısınız. Çok güzel bir şehirde öğrencilik yapacaksınız. Türkiye’nin en güzel üniversite kampüsüne ve en köklü eczacılık fakültelerinden birisine sahip bir üniversitede öğrencilik hayatınızı geçireceksiniz. Akademik kadrosu ve personeli çok ama çok değerli olan bir fakülteye sahibiz. Bunun kıymetini bilin.”

“Türkiye’deki en kaliteli 7 Eczacılık Fakültesinden biri”
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kalitesine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Yücel Yenilmez, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Türkiye’deki en kaliteli yedi eczacılık fakültesinden birisi olduğunu belirtti. Yenilmez, “Öğrenciler için Türkiye’nin en yaşanabilir şehrinde ve Türkiye’nin gözbebeği olan Anadolu Üniversitesi’nde eğitimöğretim hayatına başlayacaksınız. Türkiye’de şu an 55 tane eczacılık fakültesi var. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye’deki en kaliteli yedi eczacılık fakültesinden birisi. Bu fakülteyi kazandığınız için hepinizi kutluyorum. Benim genç meslektaşlarıma tavsiyem kendinizi sadece eczane alanı ile sınırlı tutmayın. Bizim mesleğimiz insan ve toplum sağlığının söz konusu olduğu her alanda saygın ve geçerli bir meslektir. Bizim için öğrenci ve eczacı ayrımı yoktur. Fakülteye kayıt yaptırdığınız andan itibaren sizler bizim meslektaşımızsınız” şeklinde konuştu.

“Aşılamada Eskişehir olarak çok iyi bir konumdayız.”
Öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ise konuşmasının devamında Eskişehir’de pandeminin seyrine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pandemi sürecinde şu an Eskişehir olarak iyi bir durumdayız. Vaka sayılarımız yönetilebilir durumda. Aşılamada Eskişehir olarak çok iyi bir konumdayız. Öğrencilerimizin alacağı tavır şehrimizde Covid19 salgının seyri açısında çok önemli. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Çift doz aşımızı mutlaka yaptıralım.”
Konuşmaların ardından Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri mesleklerinin simgesi olan beyaz önlükleri ilk kez giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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