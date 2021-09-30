Eskişehir´de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR´de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilerek, gözaltına alınan Suriye uyruklu T.E. (32), mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriyeli T.E.´nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler, T.E.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-09-30 09:51:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.