Eskişehir’in en önemli turistik bölgelerinden birisi olan tarihi Odunpazarı’nın arka sokaklarında terk edilen, yıkılan veya yıkılmaya yüz tutan evler, hiç de hoş olmayan görüntüler oluştururken, çevre sakinleri endişelerini dile getiriyor.

Eskişehir’in yıl içinde yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlandığı Odunpazarı bölgesinde arka sokaklar adeta kan ağlıyor. Sahipleri tarafından terk edilen bazı evler ilgisizlikten yıkılmaya yüz tutarken, bazı evler ise metruk halde bekliyor. Sadece turistlerin ağırlandığı bölgedeki evlerde restorasyon çalışması yapılırken, bir arka sokaktaki evler ise yıkılmak üzere. Virane evlerden dolayı turistlerin ağırlanamadığı sokaklar mahalleliyi de rahatsız ediyor.



“Bu evler artık yıkılmaya yüz tutuyor”

Odunpazarı bölgesinde terkedilmiş vaziyetteki eski binaların artık yıkılmak üzere olduğunu belirten Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, can kayıplarının yaşanmasından endişe ettiklerini ifade etti. Yetkililerden ve ev sahiplerinden bölgedeki yıkılmak üzere olan evlere çözüm için destek istediğini belirten Saraçlar, “Buradaki en büyük sorumluluk vatandaşındır, yani ev sahiplerinindir. Odunpazarı Eskişehir’in ilk yerleşim yeri olduğu için buralarda yıkılmaya yüz tutmuş eski ve kerpiç ev çok fazla var. Yaşayan insanların taşınıp gittiği, evlerle ilgilenilmediği için zamanla çökmeler başlıyor. İnsanlar evlerine biraz özen gösterip sahip çıkmış olsa bu evler bu halde olmayacak. Odunpazarı’na bağlı Dede mahallesinde bu tarzda 1520 tane ev var. Bu evler artık yıkılmaya yüz tutuyor. Burada can kayıpları olabilir. Sit alanı içinde bulunduğu için belediye çok fazla bir şey yapamıyor. Bölge koruma burada hiçbir şekilde tadilat yapılamayacağını söylüyor. Buradan bütün yetkililere ve ev sahiplerine sesleniyorum, bu evleri mümkün olduğunca boş bırakmamamız gerekiyor. Eğer bir şey yapılamıyorsa belediye veya farklı kurumlar aracılığıyla bu binaların ya yıkımı ya da tadilatı yapılmalı” dedi.



“Odunpazarı’na gelen turistler sadece meydanda takılıp kalıyor”

Odunpazarı bölgesine gelen turistlerin sadece belli yerlerde vakit geçirdiğini ve arka sokaklara girmediklerini belirten muhtar Ömer Saraçlar, şu ifadeleri kullandı:

“Odunpazarı bölgesinde Şarkiye, Cunudiye, Paşa, Dede, Orta, Akcami ve Akçağlan olmak üzere iç içe bulunan 7 tane mahalle var. Odunpazarı’na gelen turistler sadece meydanda takılıp kalıyor. Odunpazarı’nda bir sokak çok iyi ve güzel hazırlanmışken arkası harabe evlerle kaynıyor. Hem yetkililer hem de ev sahipleri tarafından bu harabe, virane evlere bir çözüm bulunmalı. Yerli ve yabancı turistler bazı güzel sokaklarda gezerken, bir arka sokakta virane evler var. Eğer Odunpazarı’nın biraz daha tanıtılması planlanıyorsa bu virane evlerin biran önce onarılmasını istiyoruz.”

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