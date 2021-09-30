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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OEDAŞ tarihi aydınlatıyor

İHA

OEDAŞ tarihi aydınlatıyor

OEDAŞ, faaliyet gösterdiği beş ilde bölgenin tarihi dokusuna uygun yatırımlarıyla geçmişe ışık tutuyor.
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), tüketicilerine verdiği hizmetin kalitesini artırmak için yatırımlarını sürdürürken bölgenin tarihini de aydınlatıyor. OEDAŞ’ın aydınlatma desteği sağladığı Frig Vadisi’nin iki güzel turizm destinasyonu; Ayazini Köyü ve Emre Gölü, Türkiye’nin Kapadokya’dan sonra ikinci balon ve paraşüt merkezi olarak dikkat çekerken Anadolu’nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’nın yer aldığı Aizanoi Antik Kenti de OEDAŞ tarafından aydınlatıldı.
Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya’nın kesişim noktasında bulunan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Afyonkarahisar Valiliği tarafından ortaklaşa belirlenen turizm destinasyonuna OEDAŞ, 1 milyon 190 bin TL tutarında elektrik altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Frig Vadisi'nin 'Ege bölgesinin Kapadokyası' olması için yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye aydınlatma desteği sağlayan OEDAŞ, tarihi vadinin turizm turizmine önemli bir katkı sağlamış oldu.

5 bin yıllık tarihi doku korunarak altyapı yenilendi
“Antik Dünyanın İlkler Kenti Aizanoi Yeniden Doğuyor” projesi kapsamında Aizanoi Antik Kenti’nin tüm dünyayla buluşturulmasını amaçlayan çalışmalara da katılan OEDAŞ, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan ve ‘İkinci Efes’ olarak bilinen Aizonai Antik Kentini’nin aydınlatılmasını sağladı. OEDAŞ tarafından 5 milyon 645 bin lira yatırım yapılan, tarihi M.Ö. üç binli yıllara dayanan dünyanin ilk borsası ve en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’nın da bulunduğu Aizonai Antik Kenti’nde, 15 bin kişi kapasiteli bir tiyatro ve 13 bin 500 kişi kapasiteli bir stadyum, iki hamam, suyolları ve şehir kapıları bulunuyor. Proje kapsamında OEDAŞ’ın aydınlatmasını sağladığı Aizonai Antik Kenti ile daha fazla yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesi hedefleniyor.

“Bölgemize ve geçmişimize ışık tutmaya devam edeceğiz”
Afyonkarahisar ve Kütahya Valilikleri öncülüğünde başlatılan projelerle bölge turizminin canlanmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Sahip olduğumuz değerlerimizi, kültürel ve tarihi mirasımızı büyük bir güç olarak görürken, paydaşı olduğumuz toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf ediyoruz. İllerimizde yer alan tarihi zenginliklerimize ışık tutmamızda bizlere yardımcı olan valiliklerimize, belediyelerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bölgemize değer katan tüm tarihi ve kültürel zenginliklerimizin gün ışığına kavuşması için desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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