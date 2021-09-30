DSİ heyeti Beylikova ziyaretinde çalışmaları yerinde inceledi

DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ve beraberindeki heyet, Beylikova’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Bölge Müdür Yardımcıları Oğuzhan Karabulut ve Nazim Kahraman'ın da bulunduğu heyet, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Belediye Başkanı Özkan Alp’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Beylikova Depolama Barajına Porsuk çayından su basılması ve DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen 2. etap (46 kilometrelik) cazibe sulama sisteminin inşaat çalışmaları yerinde incelendi. Beylikova’ya yapılan yatırımlar için hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunuldu, kazadan beladan korumak için kurban kesilerek dualar edildi.

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