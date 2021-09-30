Alzheımer hasta yakınları konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla” söyleşisi ile Alzheimer hastalığı ele alınıyor. Online söyleşilerde uzmanların bu haftaki konusu hasta yakınları oldu.

Tepebaşı Belediyesi, Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Alzheimer ile yaşam konusunda farklı disiplinden uzmanlar ve hasta yakınlarının katılımı ile “Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla” başlıklı söyleşi, yeni bölümüyle vatandaşlar ile buluştu. Online olarak düzenlenen söyleşide; moderatörler Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Dr. Aslı Ünügür, konuk ise Uzman Psikolog Özlem Akarsu oldu. Programda uzmanlar, Alzheimer hastası yakınlarını ele alırken hasta yakınlarının dikkate alması gereken hususlar, hasta güvenliğinin sağlanması, psikolojik semptomlar gibi birçok konu detayları ile aktarıldı. Programda uzmanlar, her hafta olduğu gibi katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

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