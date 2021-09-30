Evlerini kaçak silah atölyesine çeviren 9 şüpheliye gözaltı

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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de evlerinin bir bölümünü atölyeye çevirerek yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evin bir bölümünü atölyeye çevirerek silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen 9 şüpheli, adresleri tespit edilerek eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 13 tabanca, 31 şarjör, 11 tabanca gövdesi, 11 tabanca sürgüsü, 6 tabanca namlusu, 88 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, polis frekansı dinlenebilen el telsizi, 144 gram metamfetamin, saksılar içerisine ekili vaziyette kenevir maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-09-30 14:05:05



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