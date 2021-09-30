İhtiyaç sahibi çocuklar okul malzemelerine kavuştu

Eskişehir’de gönüllü vatandaşlar tarafından oluşturulan bir grup, okul malzemesi ve giysi ihtiyacı olan çocuklar için kampanya başlattı.

Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyada okula giden çocuklar için okul, okul malzemesi ve giysi satın alındı. Kampanya yardımsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yaklaşık bir hafta içerisinde ihtiyaç sahibi onlarca çocuk; yeni kıyafet, okul çantası, kalem, kalem kutusu ve okul kıyafetlerine kavuştu.



“Miniklerin yüzlerinin gülmesi bizi sevindirdi”

Kampanyanın yürütücülerinden Ayşegül Bozbaş, ihtiyaç sahibi aile ve çocuklar için çalışmalarını devam ettireceklerini belirtti. Kampanya sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin rahat bir nefes aldığını aktaran Ayşegül Bozbaş, “Miniklerin yüzlerinin gülmesi bizi sevindirdi. Sosyal medya hesabımdan başlattığım kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kısa sürede çocuklarımız için okul malzemesi, kıyafet ve gerekli ihtiyaçlar toplandı. Biz de yapılan bu yardımları kısa sürede onlarca çocuğumuza ulaştırdık. Onların ve ailelerin yüzlerinin gülmesini sağladık. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Yardım eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

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