Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4’ü tutuklandı

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Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda Yenibağlar, 71 Evler ve Batıkent Mahallelerinde önceden belirlenen evlerde yapılan baskınlarda gerçekleştirilen aramalarda 70,30 gram metamfetamin, 345,46 gram esrar, 19 kök ekili hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan emniyette işlemleri yapılan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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