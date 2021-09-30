Eskişehirli öğrenciler TEKNOFEST´ten 4 ödülle döndü



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de ilk, orta ve lise öğrencileri, katıldıkları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden, 2´si 'Türkiye birinciliği' olmak üzere 4 ödülle döndü. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, bir araya geldiği öğrencileri tebrik etti.

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tasarladıkları Sabit kanat İHA ile Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi ise tasarladığı akıllı ulaşım alanı projesiyle TEKNOFEST´te 'Türkiye birincisi' oldu. Yarışmaya tasarladıkları elektrikli araçla katılan Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise 'TEKNOFEST Liseler arası Elektrikli Otomobil Yarışması En İyi Tasarım Ödülü'nün yanı sıra 'teşvik ödülü' kazandı. Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi öğrencileri de sabit kanat İHA yarışmasında üçüncülük elde etti. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TEKNOFEST Türkiye finallerinde dereceye giren ilk, orta ve lise öğrencilerini, Valilik bahçesinde kabul etti. Vali Ayyıldız, projelerini dinlediği öğrencileri tebrik ederek, ödül verdi.

SABİT KANAT İHA İLE BİRİNCİ OLDULAR

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tasarladıkları 330 mililitrelik su taşıyan sabit kanat İHA ile Türkiye birincisi olurken, 25 bin liralık ödülü de kazandı. İHA´yı tasarlamak için çok çalıştıklarını anlatan takım kaptanı Ahmet Metehan Gök, "Çalışmalara ocak ayından itibaren başladık. Uçağın tasarımını ve projelerini yazdık. İHA sabit kanatlı, yük taşıma maksadıyla tasarlandı. Gövdesi kontrplaktan imal edildi. Kanadı ise kompozit malzemeden üretildi. Bu sayede İHA´mız daha stabil uçar hale geldi. Altında yük taşıma mekanizması var. İçine konulan 330 mililitrelik su şişesi, kapak açılarak yükün bırakılması sağlanıyor. Görevleri en iyi sürede ve en iyi mesafede yaparak Türkiye birinciliğini elde ettik. Yarışmada derece iddiamız yoktu, biz daha çok tecrübe kazanmak için gitmiştik. Ancak birinci olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

Türkiye birincisi olan İHA takımının danışman eğitmeni, uçak bakım öğretmeni Hamit Yılmaz da TEKNOFEST´in öğrencilere tecrübe ve özgüven kattığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin havacılığa ilgisi zaten çok büyüktü. Ama bu tarz yarışmalarda insansız hava araçlarına karşı olan ilgisi ve becerileri de arttı. Yarışmanın sonunda aldıkları başarı da ilerleyen dönemde kariyerlerinde çok büyük bir artı oluşturacak" diye konuştu.

BUZLANMAYI ÇÖZEN PROJE BİRİNCİ OLDU

TEKNOFEST´e, Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi´nden katılan 6´ncı sınıf öğrencisi Ergün Çelikateş ise `buz çözen yol´ projesiyle birinciliği elde etti. Kışın yollarda yaşanan buzlanma sorununa yönelik proje hazırladığını ve birinci olduğunu ifade eden Çelikateş, "Projemizde sensörlerle sıcaklığı ölçüp, eğer sıcaklık 10 derecenin altındaysa sisteme bir uyarı gönderiliyor. Sistemde motor ve depoyu çalıştırarak borularla yola solüsyon fışkırtıyor. Projemiz aynı zamanda yazın sıcak dönemlerde asfaltlardaki erişmeye karşı sistem soğuk solüsyon fışkırtıyor. Solüsyon olarak potasyum asetat kullanıyoruz. Bu madde aşındırıcı ve zehirli değil. Yarışmada bu projenizle `Akıllı Ulaşım Alanı´ kategorisinde birinci oldum. Bu yarışma sayesinde hem tecrübe kazandık hem de büyük özgüven sağladı. Birincilik ödülünü Eskişehir´e getirdiğim içi çok mutluyum" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLA EN İYİ TASARIM ÖDÜLÜ KAZANDILAR

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise tasarladıkları elektrikli araçla yarışmada en iyi tasarım ve teşvik ödülüne layık görüldü. Elektrikli araç takım kaptanı Hakan Seyitoğlu, tasarladıkları aracın 200 lityum pille yaklaşık 150 kilometre yol katedebildiğini söyleyerek, "Aracımızda 3 kilovatlık motor var. Elektrikli aracımız tam şarj edildiğinde 150 kilometre yol yapabiliyor. Ayrıca 80 kilometreye kadar hız yapabiliyoruz. Aracın dışı cam elyaf ve polyesterden üretildi. Bu elektrikli araçla en iyi tasarım ödülünü kazandık. Yarışmadaki tecrübemizi bizden sonra gelecek ekiplere ve arkadaşlarımıza aktaracağız" ifadesini kullandı.

'ESKİŞEHİR EN ÇOK ÖDÜL KAZANAN ŞEHİR OLDU'

Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Eskişehir´in ilk, orta ve lise düzeyinde katıldığı TEKNOFEST yarışlarında en çok ödüllü şehir olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl Eskişehir´den 185 projemiz yarışmaya katılmıştı. Bu yıl ise 385 projeyle katıldık. Burada kazanılan ödüller bizi gururlandırdı. Öğrencilerimizin böyle bir yarışmada kendi tasarladıkları ürünleri bizi çok yüreklendirdi. Eskişehir yine bir ilki başardı, bu kadar ödül Eskişehir dışında başka bir şehirde yok. Öğrencilerimizin başarılarından büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-09-30 15:47:09



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