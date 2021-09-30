TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler tasarımlarını sergiledi

Eskişehir'de, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Finali'ne katılan ve dereceye giren okul ve öğrencileri tasarımlarını sergiledi.

Liselerarası Sabit Kanat İHA Yarışması’ndan birincilikle dönen Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı "Crew of Sky", aynı yarışmada üçüncü olan Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesinin takımı "Simurg", projelerini sergilediler. 'Liselerarası Elektrikli Otomobil Yarışması'nda ise en iyi tasarım ve teşvik ödülünü alan Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Esatamat' takımı ile Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Alanı ile Türkiye birincisi olan öğrenciler Vilayet Meydanı'nda sergi düzenledi. Düzenlenen sergiye katılan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, öğrencilerden yaptıkları tasarımları hakkında bilgi aldı ve hediyelerini takdim etti. Öğrencilerin ricasını kırmayan Vali Erol Ayyıldız, yaptıkları projelerin üstüne imzasını attı.

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