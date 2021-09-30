Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin 3 mahallede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibağlar, 71 Evler ve Batıkent mahallelerinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 70,30 gram metamfetamin, 345,46 gram esrar, 19 kök ekili Hint keneviri, hassas terazi ile av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-09-30 16:06:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.