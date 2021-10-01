Tarihi köprüde güçlendirme çalışmaları başladı Kurtuluş Savaşında bilerek patlatılınca Yunan askerleri ağır silahlarını karşıya geçirememişti

GünyüzüPolatlı karayolu üzerinde, Kavuncu köyünden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Sakarya nehri üzerindeki tarihi Kavuncu köprüsünde güçlendirme çalışmaları başladı.

Tarihin seyrini değiştiren 81 yıllık yorgun köprüde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Betonarme yapı, yakın civardaki araç trafiğini taşıyan en büyük köprü olarak biliniyor. Ağaç direkler üzerine yapılan köprünün temel bağlantıları kurşun dökülerek yapılmış. Sağ ve sol tarafta tek kemerli olarak köprünün tırabzanları, kemerleri taşıyan beton kolonların içinden geçirilen demir korkuluklar ile yapılmış. Köprüde bağlayıcı olarak kullanılan metal aksamlardan bazıları sökülerek çalınmış ve taşıyıcı payeler, kolonlar oldukça yıpranmıştı.



Kurtuluş Savaşında Türk askeri bilerek patlattı

Kurtuluş Savaşı zamanında civarda aynı isimle yer alan köprü yıkılınca 1940’lı yıllarda köprü yapılmıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesine ilerleyen Yunan askerleri, Türk ordusunun stratejisiyle Kavuncu Sakarya köprüsünün bilerek patlatılması sonucu, ağır silahları Sakarya nehrinden geçirememiş, nehrinin doğusu işgal edilmekten kurtulmuştu.

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