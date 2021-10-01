Prof. Dr. Çalışkan uyardı: “Jinekolojik kanserlerde artış var” Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan: “Smear tahlili ile hastalıkların ilerlemesine engel oluyoruz” “Rahim ağzı kanserinin yaşı düştü”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, erken tanının önünü açan yıllık jinekolojik muayenelerin ve tarama testlerinin önemine değindi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, kadın hastalıkları kanserlerinde büyük artış yaşandığına dikkat çekti. Kanserlerin türlerinin bölgelere göre farklılık gösterdiğini ve erken tanının son derece önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çalışkan, özellikle smear tahlillerinin aksatılmaması konusunda kadınları uyardı.



“Toplumsal alışkanlıklar da etkili”

Kadın hastalıkları kanserlerinin birçok türü olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Çalışkan, özellikle menopoz sonrasında rahim kanserinde artış yaşandığına dikkat çekti. “Kanserler; dış genital bölgeden başlayarak rahim, rahim ağzı, yumurtalıklar, tüpler, o dokuları saran zarlara kadar geniş bir yayılım gösteriyor” diyen Prof. Dr. Çalışkan, bu tip kanserlerle orta ve ileri yaşlarda karşılaşıldığını belirtti. Kanser türlerinin bölgesel farklılıklar gösterdiğini, toplumsal alışkanlıklar ve sosyal faktörler ile beslenme düzeninin de bunda etken olduğunu anlatan Prof. Dr. Çalışkan, erken tanının önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Rahim ağzı kanserinde erken tanı için yıllık kontrollerde en çok üzerinde durduğumuz smear tahlili. Rahim ağzında hasara uğranan hücreler olup olmadığını gösteren bu testin sonucuna göre eğer bir kanser görülüyorsa hastalığın ilerlemesine engel oluyoruz. Rahim kanseri de genellikle menopoz sonrası kanama ile kendini gösterdiği için erken tanı avantajı sağlıyor. Bu nedenle bu tür kanamaların dikkate alınması gerekiyor.”

Erken dönemde tedavi seçeneğinin genellikle cerrahi olduğunu belirten Prof. Dr. Çalışkan, “Ancak hastalık ilerlemişse kemoterapi ya da radyoterapi uygulanıyor. Bazen de ileri yaşta ya da ameliyata olanak vermeyen durumlarda kanser yakaladıysak cerrahiyi ikinci planda düşünüyoruz” dedi.



Yumurtalık kanserinde erken tanı yolu

Yumurtalık kanserinin geç bulgu verdiğini, bu nedenle erken tanısı için en önemli etmenin yıllık jinekolojik muayeneler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çalışkan, “Karında şişkinlik, kısa sürede aşırı kilo kaybı gibi belirtiler ileri evrelerde ortaya çıkıyor. Erken tanı koyamadığımız için bazı tedavi olanaklarını kaçırmış oluyoruz. Oysa yıllık muayenelerde herhangi bir şikâyet olmasa bile erken dönemde yumurtalık kanserini yakaladığımız çok hasta oluyor” diye konuştu.



“Rahim ağzı kanseri yaşı düştü”

Gelişmekte olan ülkelerde rahim ağzı kanseri görülme yaşının giderek gençlere kaydığını anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Çalışkan, bu duruma yol açan etmenler hakkında şunları söyledi:

“Erken yaşta cinsel ilişkiye girme, birden fazla partnerin olması, korumasız ilişki sıklığının yüksekliği rahim ağzı kanseri riskini arttırıyor. Bu hastalığa yüzde 9095 oranında HPV virüsü neden oluyor ve bu kansere etki eden yaklaşık 150200 virüs var.”

Aşısı olan tek kanser türünün de rahim ağzı kanseri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çalışkan, cinsel ilişki öncesi üç doz aşı ile bu riske karşı uzun yıllar korunma sağlandığını belirtti. “Ancak aşıyı yaptırdıktan sonra da ‘Bana bir şey olmaz’ demiyoruz” uyarısında bulunan Prof. Dr. Çalışkan, jinekolojik muayeneleri, smear tahlillerini aksatmamak gerektiğini yineledi.

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