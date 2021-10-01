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Iraklı Sally´nin babası: Mezar yapmak istiyoruz, bir parçası bile yeterli

DHA

Iraklı Sally´nin babası: Mezar yapmak istiyoruz, bir parçası bile yeterli


Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (20) ailesi, kızlarının bir parçasının bile olsa bulunmasını istediklerini söyledi. Baba Ali Challab Al-Abbood, "Ona mezar yapmak istiyoruz. O yüzden bir parça, sadece bir parça bile bizim için yeterli" dedi.
Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60), bomba patlaması sonucu yüzünden yaralanıp, gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile Eskişehir'e yerleşti. Al-Abbood çiftinin kızlarından Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik ve mobese kamerası görüntüsü incelendi. Sally'nin en son Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiği belirlendi.
PORSUK ÇAYI VE ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDE ARAMA
Güvenlik kamerası kayıtlarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Mohammed'in evinde yapılan aramalarda çantasında, çorabında ve evdeki balta ile bıçakta Sally'nin kan izleri tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evden elinde poşetlerle defalarca dışarı çıktığı anlaşıldı. Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek, evden çıkarıldığı ihtimali üzerine Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde başlatılan arama çalışmaları ise sürüyor.
'SADECE BİR PARÇA BİLE BİZİM İÇİN YETERLİ'
Al-Abbood ailesi ise Sally'den gelecek haberi bekliyor. Baba Ali Challab Al-Abbood, polis ekiplerine kısa sürede cinayet şüphelisini yakaladığı için teşekkür ederken, Sally'nin bulunacak bir parçasına bile razı olduğunu söyledi. Gözyaşı döken Al-Abbood, "Öncelikle polise teşekkür etmek istiyorum çünkü güvenlik kuvvetleri, katili çok çabuk buldu ve tutukladı ama onlardan ricamız; Sally´nin parmağı bile olsa bulmalarını istiyoruz. Ona bir mezar yapmak istiyoruz. O yüzden bir parça, sadece bir parça bile bizim için yeterli. En ufacık bir şey dahi olsa bulunmasını istiyoruz. Allah, kızıma rahmet eylesin. İnşallah, adalet yerini bulur ve Mohammed cezaevinde yatar. Allah'ın adaletine ve Türk devletinin adaletine çok güveniyoruz" dedi.
KIZININ FOTOĞRAFINA BAKIP AĞLADI
Kızı Sally'nin fotoğrafına bakarak, gözyaşı döken anne Leyla Naim de kızına ait herhangi bir parçanın bulunmasını istediğini söyledi. Soruşturma kapsamında tüm delillerin tutuklanan Mohammed'i gösterdiğini belirten Naim, "Polis, Muhammed´in üzerine daha çok gitsin, itiraf ettirsin. Bütün deliller, Muhammed'in üzerinse. Neden hala itiraf etmedi? Muhammed'e kalsa hiç itiraf etmeyecek ve Sally'yi hiç bulamayacağız. Tüm kanıtlar, tüm deliller Muhammed'i işaret ediyor. Hala itiraf etmedi ve etmeyecek. O canavar itiraf etmeyecek" diye konuştu.
'MEZARI OLSUN İSTİYORUZ'
Tabarek Al-Abbood (19) da ablasının mezarı olsun istediklerini belirterek, "Sally'nin kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Polisler ve diğer ekipler çalışıyor ama sonuç görmek istiyoruz. Daha yoğun bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Sabrımız, gücümüz tükendi. Sally'yi bulmak istiyoruz. İnsanın öldükten sonra bir mezarı olması hakkı. Neden Sally'nin bir mezarı olmasın? Bu onun hakkı" dedi. 
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün Sally soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-10-01 11:37:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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