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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir OSB Müdürlüğünde ücretsiz PCR testi çalışması başladı

İHA

Eskişehir OSB Müdürlüğünde ücretsiz PCR testi çalışması başladı

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından OSB’deki sanayi kuruluşlarında çalışanların sağlığının korunması için başlatılan koronavirüs aşılama çalışmalarının yanı sıra 1 Ekim itibariyle ücretsiz PCR testi çalışmalarına da başlandı.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, işçi ve çalışan sağlığının korunması ve sanayide yüksek tempoda devam eden üretimin devamlılığı için Eskişehir Valiliği koordinasyonunda Sağlık İl Müdürlüğü ile yaptıkları iş birliği sonucu OSB Müdürlüğü idari binasında eylül ayında başlattıkları aşı çalışmasına ek, 1 Ekim itibariyle PCR testi çalışması da başlattıklarını söyledi. PCR testi veya aşı yaptırmak isteyenler Eskişehir OSB idari binasına gelerek bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

“PCR testi ve aşılama ücretsiz devam ediyor”
Başkan Küpeli başlattıkları çalışmalarla iş gücü kaybının önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Eskişehir sanayi olarak pandemi döneminde gece gündüz demeden çok yüksek bir tempoda çalışmaya devam ediyoruz. Üretimin en önemli gücü çalışanlarımızı ve işçilerimiz. Sağlıkları da bizler için çok önemli. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizde 45 bini aşkın çalışanımız bulunmakta. Bilindiği üzere eylül ayı itibariyle hiç aşı olmayan veya ikinci aşısını olmayan personelimiz için Sağlık İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde bölge müdürlüğü idari binamızda aşı çalışması başlatmıştık. Sanayicilerimizi ve çalışanlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştık. 1 Ekim itibariyle de ücretsiz PCR testi çalışmasını idari binamızda başlatmış oluyoruz. Aşı olmak isteyen ve PCR testi yaptırmak isteyenleri idari binamıza bekliyoruz” dedi. Küpeli, çalışmanın hafta içi her gün yapılacağını aktararak, “Sağlık Müdürlüğü ekipleri hafta içi her gün 09.0018.00 saatleri arasında OSB binamızda çalışanlarımıza hizmet verecekler. Bize bu konuda destek sağlayan başta Sağlık İl Müdürümüz Prof. Dr. Uğur Bilge ve ekip arkadaşlarına, sahada görev alan aşı ekiplerine ve tüm sağlık çalışanlarına bu üstün fedakârlıkları için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

“Her zaman sanayimizin yanındayız”
Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, toplumsal bağışıklığı sağlamak istediklerini söyleyerek, "İlimiz, bir sanayi şehri. Eskişehir OSB’de çok ciddi bir nüfus sanayide çalışıyor bu kapsamda Eskişehir OSB ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde eylül ayında aşı çalışması başlattık. Ekiplerimiz hafta içi her gün gerek bölge müdürlüğü idari bina da gerekse fabrikalarda aşı çalışması yaptılar. Aşı çalışmasına kaldığımız yerden devam ederken 1 Ekim itibariyle de PCR testi çalışmasını Organize Sanayi Bölge müdürlüğünde başlatıyoruz. PCR testi yaptırmak isteyenler OSB idari binasına gelerek ücretsiz şekilde test yaptırabilirler. Sürekli şunu ifade ediyoruz; amacımız toplumsal bağışıklığı sağlamak. Buradan yine bir çağrı yapmak istiyorum. Biz her zaman sanayimizin yanındayız. Aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımız lütfen aşılarını olsunlar. Eskişehir OSB’de herhangi bir firmada çalışıp aşı yaptırmayanlar ya da ikinci, üçüncü doz aşılarını yaptırmak isteyenler için her gün sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar aşılama çalışmalarımız Eskişehir OSB Müdürlüğümüzdeki aşı merkezinde sürecek, gelsinler burada aşılarını olsunlar. Toplumsal bağışıklık için aşılanma oranını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Eskişehir aşılama oranlarında önde gelen illerimizden biri ve bu oranı daha da yukarı taşımak için aşılama çalışmalarına devam etmeliyiz. Hastalık ihtimali taşıyanların da PCR Testlerini mutlaka yaptırarak, ona göre toplum içine çıkmaları gerekli. Bu konularda göstereceğimiz özen sayesinde koronavirüs hastalığını yeneceğimizi unutmayalım. Bize bu konuda destek olan EOSB Başkanımız Nadir Küpeli’ye de çok teşekkür ediyorum. Bizi OSB’deki sanayimizle buluşturma imkânı verdiği ve aşılamaya verdiği büyük katkı için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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