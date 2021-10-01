Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’ın huzurevi ziyareti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, SafiyeGönül Bayar Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

Huzurevi sakinleri ile özel olarak ilgilenen ve onların istek ve dileklerini dinleyen Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, huzurevi Müdürü Duran Önder’den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayyıldız; huzurevi ortamının güzel olduğunu, çok iyi şartlarda hizmet verildiğini ve yaşlıların huzurlu ve mutlu gördüğünü dile getirerek SafiyeGönül Bayar Huzurevi personeline teşekkür etti.

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’a ziyaretleri esnasında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı eşlik etti.

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