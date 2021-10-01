Ağustos ayındaki trafik kazaları kamerada; iki aracın altında kaldı



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,(DHA) EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 301 kişinin hayatını kaybettiği ağustos ayında, yurt genelinde meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazalardan birinde iki aracın art arda çarptığı bir yayanın yara almadan olay yerinden ayrılması yer aldı.

Ağustos ayında yurt genelinde 238´i ölümlü, 20 bin 212´si yaralamalı, 22 bin 749´u hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 199 kaza meydana gelirken, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Kazalarda 31 bin 639 kişi yaralanırken, 301 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 16 bin 777'sinde otomobil, 5 bin 995'inde motosiklet, 4 bin 806´sında ise kamyonetler yer aldı. Ağustos ayında meydana gelen kazalarda 301 kişi hayatını kaybederken, Türkiye´de son 8 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1543´e yükseldi.

İKİ OTOMOBİL ÇARPTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Görüntülerde geçitlerde yayalara ve motosikletli sürücülerin dikkatsizlik sonucu yaşadığı kaza anları yer aldı. Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yere düşen bir kişi bu kez de hemen arkasından gelen otomobilin altında kaldı. Yaşadığı şokun ardından çevredekilerin yardımıyla yayanın ayağa kaldırıldığı anlar da mobese kameralarına yansıdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-10-01 15:51:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.