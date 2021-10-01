Tepebaşı’nda atığını getiren doğal gübre götürüyor

Tepebaşı Belediyesi atık yönetim sistemi ile başarılı çalışmalarını sürdürürken, organik atıklarını getiren vatandaşlar kompost makinesi sayesinde organik gübre elde edecek.

13 ayrı atık kodunda sistem kurarak başarılı çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi atık yönetim sistemi kapsamında yeni bir uygulamaya daha imza atıyor. Organik atığını belediyeye getiren vatandaşlara, Tepebaşı Belediyesi tarafından 1 kilogram organik gübre hediye edecek. Yeni uygulama ile sebze meyve artıkları, yumurta kabukları, çaykahve atığı gibi organik atık malzemelerini belediye ana hizmet binası yanında yer alan Yeryüzü Ekoloji Okulu’ndaki kompost ünitesine getiren vatandaşlara 1 kilogramlık organik gübre hediye edilecek. Vatandaşlar da organik gübreyi saksılarında veya bahçelerinde kullanabilecekler. Kompostun; organik atıkların değerlendirilmesi, toprak yapısının iyileştirilmesi, yağışsız dönemde toprakta nem tutarak buharlaşmayı azaltması, toprağın havalanmasını sağlaması, bitkilerin ihtiyacı olan zamanda besin sağlaması, topraktaki toksinleri etkisiz hale getirmesi, Toprağın pH dengesini düzenlemesi ve büyümeyi hızlandırarak bitkileri güçlendirmesi gibi faydaları bulunuyor.



Haftada 2 gün kabul ediliyor

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinasında üretilen organik gübre, Yeryüzü Ekoloji Okulunda kullanılıyor. Tepebaşı ilçesi sınırlarında kurulan pazarlardan meyvesebze artığı ve aşevinden çıkan fazla yemek gübre haline getiriliyor. Bu sayede hem atıkların çevreye verdiği zarar azaltılırken hem de geri dönüşebilen malzemelerden maksimum fayda sağlanıyor. Pazartesi ve çarşamba günleri 15.0017.00 saatleri arasında Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda vatandaşlardan gelecek olan atıkların kabul edileceği bildirildi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, getirilen her 1 kilo organik atık için 1 kilo organik gübre hediye edilecek olan sisteme dair bilgi almak isteyenlerin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ulaşılabileceğini bildirdi.

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