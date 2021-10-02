Gebe pilatesiyle anne adayları doğuma hazırlanıyor Bu derslerle hamilelik süreci kolaylaşıyor Özel Ümit Tıp Merkezi Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur: “Annelerimizin hamilelik dönemindeki ağrılarını azaltıyoruz, korkularını yenmeye çalışıyoruz” Anne adayı Bahar Verensoy: “Kolay bir doğum olacağına inanıyorum”

Gebelik sürecinde yaşanabilecek problemleri en aza indirmek amacıyla uygulanan gebe pilatesi, anne adaylarının hem rahat bir hamilelik geçirmesini sağlıyor hem de doğumu kolaylaştırıyor.

Gebelik, hem psikolojik hem de fiziksel olarak anne adaylarının birçok sıkıntı yaşamasına sebep olabiliyor. Özellikle ilk kez anne olacak kadınlarda birçok korkunun yaşandığı bu süreçte gebe pilatesi ve çeşitli egzersizler tavsiye ediliyor. Özel Ümit Tıp Merkezi’nde anne adaylarına bireysel olarak pilates dersleri verilerek annelerin doğuma hazırlanması sağlanıyor. Nefes egzersizleri, ıkınma teknikleri, bebek ilkyardımı, bebek yıkama, bebek masajları gibi çeşitli derslerin de verildiği programda anneler hem korkularını yeniyor hem de hamilelik sürecinde yaşanacak olası fiziksel ağrıları olabildiğince azaltıyor.



“Hem teorik hem pratik olarak destek oluyoruz”

Hamileleri normal doğuma hazırlamak, onların sürecini daha kolaylaştırmak ve doğru nefes alarak ıkınma tekniklerini öğretmeyi amaçladıklarını aktaran Özel Ümit Tıp Merkezi Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, yedi yıldır gebe pilatesi dersleri verdiklerini dile getirdi. 12’nci hafta itibariyle herhangi bir düşük problemi yoksa anne adaylarını bireysel bir şekilde hamile pilates derslerine başlattıklarını kaydeden Uğur, “Bu derslerimizin içerisinde hem mat üzerinde hem de reformer aletlerimiz üzerinde çalıştırıyoruz. Derslerimiz ortalama 1 saat ile 45 dakika arasında sürüyor. Ders içeriğinde nefes eğitimleri, bebek ilkyardımı, bebek yıkama, bebek masajları gibi teknikleri hem teorik hem de pratik şekilde anne adaylarımıza destek vererek öğretiyoruz” dedi.



“Annelerimizin hamilelik dönemindeki ağrılarını azaltıyoruz”

Derslere öncelikle reformer pilatesle başladıklarını ve mat pilatesle devam ettiklerini belirten Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, gebe pilatesi derslerindeki egzersizler hakkında konuştu. Gebeliğin dönemlerine göre egzersizlerin de uygun olarak değiştiğini aktaran Uğur, “Pilatesin doğum sürecindeki amacı tamamen annenin sırt ve kas sistemini, omurilik sistemini kuvvetlendirmek olduğu için ilk haftalarda derslerimize başlıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü trimester şeklinde derslerimiz devam ediyor. Her trimester haftasının nefes eğitimleri ve egzersizleri farklı oluyor. Son haftalarda annelerimizi tamamen doğuma hazırlamak amaçlı bir eğitim yapıyoruz. Nefes eğitimleri, ıkınma eğitimleri, doğum sürecine, bebeğin doğum kanalına girene kadar ilerlemiş olduğumuz süreçlerimiz var. Bu süreçlerde annelere destek verdiğimiz egzersizlerimiz var. Son haftalarda tamamen annenin pelvis kaslarına yönelik egzersizler yapıyoruz. Çünkü annelerimizin son haftalarda hem sırt ağrıları çoğalıyor hem de pelvis kaslarına baskı yaptığı için kasık ağrılarını çok fazla yaşıyorlar. Buna yönelik egzersizler tercih ediyoruz. Annemizin bu süreçteki ağrılarını, sıkıntılarını biraz daha kolaylaştırıyoruz” diye anlattı.



Anne adayları korkularını bu derslerde yeniyor

Hamilelik süreçlerinde anne adaylarının çeşitli korkular yaşadığını ve bu korkuları yenmek için pilatesin etkili bir yöntem olduğunu dile getiren Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, “Anne adayları, sanki hamilelik çok zor bir süreçmiş gibi yaşadıkları için bu korkularla geliyorlar. Daha ilk haftadan itibaren hem çok kilo alacakları hem de doğuramayacakları korkusunu yaşıyorlar. Biz derslerimizde hem anne adaylarımızın korkularını yenmeye çalışıyoruz hem de kilo almamaları için beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Derslerimiz çok keyifli geçtiği için endorfin, seretonin, oksitoksin yani doğum hormonunu nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz. Özellikle de adrenalin hormonunu salgılatmamalarını öğretiyoruz çünkü bu hormon doğum sürecinde en tehlikeli hormondur. Doğumun ilerlemesini engeller. Anneleri mutlu birer anne adayı olarak doğuma kolaylık olması amaçlı güzel, keyifli dersler yapıyoruz ki bütün hormonları salgılayabilsinler” ifadelerini kullandı.



“Doğumun kolay geçeceğine inanıyorum”

Gebe pilates derslerini düzenli bir şekilde takip eden anne adayı Bahar Verensoy bu derslerle hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatlama yaşadığını belirtti. Doğumun kolay geçeceğine inandığını aktaran Verensoy, “Şu anda 37’nci haftaya girdim, doğumuma az kaldı, heyecanla bekliyoruz. 15 haftalıkken başladık biz sporlara. O haftadan beri her hafta düzenli olarak geliyorum. Sırt ve bel ağrılarımda çok azalmalar oldu, rahatladığımı hissediyorum. Bu nedenle doğumumun kolay geçeceğine inanıyorum. Kesinlikle psikolojik olarak daha rahat hissediyorum, hatta hazır gibiyim. Zamanım da çok azaldı. Dediğim gibi çok kolay bir doğum geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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