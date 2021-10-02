KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Eskişehir'e geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı ziyaretler ve açılışlara katılmak üzere yarın Eskişehir'e gelecek.

Öğlen saatlerinde kente gelmesi beklenen Tatar, ilk olarak Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret edecek. Dedekorkut Parkı ile Millet Bahçesini ziyaret edip halkla sohbet edecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cengiz Topel anıtına çelenk bırakacak, ardından basın mensupları ile sohbet toplantısı düzenleyecek.

Geceyi Eskişehir'de geçirecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 da Anadolu Üniversitesi 20212022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, açılış dersi verecek.

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