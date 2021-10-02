Eskişehir´de vakalar düştü, Bilecik ve Kütahya´da artış var



ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayıları artarken, Eskişehir´de düşüşe geçti. Kütahya ve Bilecik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı, en çok artış görülen iller arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 18-24 Eylül haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 301,63´ten 14,4 oranında azalarak 287,23´e düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 337,44´ten 82,02 artışla 419,46´ya çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 259,70 seviyesinden 74,98 oranında artarak 334,68´e yükseldi.

KÜTAHYA VE BİLECİK İLK 10´A GİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bilecik ve Kütahya´nın en çok vaka artışı görülen ilk 10 şehir arasında aldığını belirterek, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.

Öte yandan 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir´de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 78.2, Bilecik´te 75.0, Kütahya´da ise 70.5 olarak açıklandı.

HARİTALAR 'KIRMIZI'

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehrin, haritada `yüksek risk´ anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2021-10-02 15:47:11



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