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Ekim ayında güzel havanın tadını çıkarttılar Yılın son mangalları yakıldı

İHA

Ekim ayında güzel havanın tadını çıkarttılar Yılın son mangalları yakıldı

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı Eskişehir’de güneşli hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar soluğu piknik alanlarında aldı.
Eskişehir’de hızla düşen hava sıcaklıkları hissedilir derecelere ulaştı. Akşam saatlerinde 10 derecenin altına düşen hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 20 derecelere kadar çıkıyor. Ekim ayının ilk hafta sonu güneşli havayı gören vatandaşlar fırsatı değerlendirmek için piknik alanlarına yöneldi. Belki de bu sene son mangala gelişlerinin olduğunu ifade eden piknikçiler eğlenceli vakitler geçirdi. Piknik alanlarında bulunan çocuk parkını dolduran ufaklıklar ise doyasıya eğlendi.

“Hava bayağı güzel”
Arkadaşları ile birlikte Botanik Park’ta piknik yapmak için gelen İran Azeri’si Anisa Masoudian, “Pandemiden dolayı 2 senedir piknik yapamıyoruz. Arkadaşlarımızla piknik yapalım ve eğlenelim diye düşünerek geldik. Sabah evden çıktığımızda üşür müyüz diye tedirgin olduk ama hava baya güzel” ifadelerini kullandı.

“Güzel havayı değerlendirmeye çalışıyoruz”
Ailesiyle birlikte güzel havanın keyfini çıkartmak için pikniğe gelen Seyit Ali Keskin ise “Sezonun son pikniğine geldik. Bundan sonra olmaz diye tahmin ediyoruz. İnşallah bir kere daha gelebiliriz. Hava da güzel olduğu için değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Belki son pikniğimiz olabilir”
Torunları ve çocukları ile birlikte yazın son pikniğine geldiklerini söyleyen Acemiya Durukan ise şu ifadeleri kullandı:
“Yaz bitti artık kışa adım atıyoruz. Belki son pikniğimiz olabilir. Çoluk çocuk geldik. Mangalımızı yaktık. İnşallah nasip olursa yeriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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