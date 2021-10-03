Çocuk kursları 20 ayrı noktada başlıyor

Tepebaşı Belediyesi çocuk kursları başlıyor. 7 farklı branşta düzenlenen ve online olarak kayıt yaptırılacak olan kurslar, 20 ayrı noktada Eskişehirli çocuklar ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan kurs programlarını kentin birçok noktasında gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda başlayacak olan 7 yeni farklı branştaki kurs, 20 ayrı Belde Evi ve Deneyimli Kafe’de Eskişehirliler ile buluşacak. Kurs programları için kayıt işlemleri 4 Ekim Pazartesi tarihinden itibaren online olarak yapılacak. Açılacak kurslar arasında resim, satranç, hızlı okuma, gitar, halk oyunları, jimnastik ve drama yer alıyor.

Öte yandan pandemi dolayısıyla kontenjanların sınırlı olduğu ve programların gerekli önlemler eşliğinde yüz yüze başlayacağı belirtildi.

Kursların düzenleneceği merkezler ise Çamlıca Belde Evi, Ömerağa Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Sütlüce Belde Evi, Sıraevler Belde Evi, Şirintepe Belde Evi, Tombakzade Belde Evi, Tunalı Belde Evi, Zincirlikuyu Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Zişan Kızılcıklı Belde Evi, Esentepe Belde Evi, Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe, Şht. Piy. Uzm. Çvş. Gürsel Demir Deneyimli Kafe, Sinan Alağaç Deneyimli Kafe, Emin Bektöre Deneyimli Kafe, Muammer Uludemir Deneyimli Kafe, Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe, Ahmet Bilek Deneyimli Kafe ve Nasuh Akar Deneyimli Kafe olacak.

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