Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Eskişehir'de Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Dede Korkut Parkı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Türk Kızıl Ay Eskişehir Şubesinin organize ettiği etkinlikte İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri yer aldı. Vatandaşlara kurulan stant da yürüyüş öncesi boy, kilo, şeker ve vücut kitle endeksi ölçümleri yapıldı. Etkinliğe katılanlara kan gruplarına göre bileklik ve adım sayar verildi.

Pandemi sonrasında sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek için yapılan yürüyüş Dede Korkut parkından başlayarak Kanlı Kavak parkının gezilmesiyle bitirildi.

Yürüyüşün ardından Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, “Sağlıklı yaşam için en azından günde bir saat hareket etmemiz, bunun için de en basit şekliyle yürüyüş yapmamız gerekmektedir. Fazla kilo ya da fazla kilo kaybının ve bunların oluşturabileceği kronik hastalıkların önüne geçebilmek ve sağlıklı bir yaşam için sporun hayatımızdaki önemini belirtmek ve toplumumuzda farkındalık oluşturmak adına bu anlamlı günde yürüyüş yaptık” şeklinde konuştu.

Etkinlik bütün grupların ve vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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