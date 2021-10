KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs´ın Yunanistan´a bağlanmasına asla geçit vermeyeceğiz

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada iki ayrı egemen, eşit devlet dışında bir anlaşmadan yana olmadıklarını ifade ederek, "Kıbrıs Türklerini adadan yok etmek ve adayı Rodos ve Girit´ten sonra 13´üncü ada olarak Yunanistan´a bağlamak, halen hedefleri budur. Asla buna geçit vermeyeceğiz. Çünkü çok şehit verdik. Çok bedeller ödedik" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir´in Sivrihisar ilçesine geldi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün karşıladığı Cumhurbaşkanı Tatar, ilçenin tarihi kilim müzesini ve Ulu Cami´yi ziyaret etti. Çevredeki parkta oturan vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz yetki alanlarına ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Maalesef onlar bayağı bir şımarmışlar. Geçenlerde 9 Eylül Üniversitesi'nde, esasında 9 Eylül günüydü, beni çağırmışlar, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da oradaydı. Orada yapılan değerlendirmelerde 'Adalar Denizi' dediğimiz Ege'de, o adalar ki zamanında bize aitti. Hepsini Yunanlar, Lozan Antlaşması bağlamında bir yolunu bulmuşlar, kendi egemenliklerine geçirmişler. Maalesef Lozan Antlaşması'na rağmen 3 mildeydi, sonra 6 mil, şimdi de 12 milden bahsetmektedirler. Aynı anlayışı da tüm Doğu Akdeniz'e yaymak suretiyle. Yani diyorlar ki 'Kıbrıs'ta hiç Kıbrıs Türk'ü yoktur. Hiç Türk halkı yoktur'. Güya adanın hepsi Rum Cumhuriyeti´ne aitmiş gibi orada, deniz yetki alanlarının da ortaya koydukları gerçekten kabul edilemez iddialarla, hem bizleri hem Türkiye´yi sarmak ve bizim büyük denizlere Akdeniz´in tümüne çıkış yollarımızı engellemek dediğim gibi `Mavi Vatan´daki haklarımızı hukukumuzu, çiğnemek ve aynı zamanda da hava sahasındaki üstünlüğümüzü engellemek için her türlü kendilerine göre bir takım siyaset geliştirmişler. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Sonuna kadar direneceğiz. Ama tabi ki biz Kıbrıs Türk halkı olarak böyle bir mücadeleyi kendi başımıza vermemiz mümkün değildir. Biz hep bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bunu yapıyoruz bunu veriyoruz. Çok da mutluyuz çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti´ne sahip çıkmaktadır" dedi.

'İKİ AYRI EGEMEN EŞİT DEVLET'

Kıbrıs adasında iki ayrı egemen eşit devlet dışında bir anlaşmadan yana olmadıklarını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türklerini adadan yok etmek ve adayı Rodos ve Girit´ten sonra 13'üncü ada olarak Yunanistan´a bağlamak, halen hedefleri budur ama asla biz tabi buna geçit vermeyeceğiz. Çünkü çok şehitler verdik. Çok bedeller ödedik. Türkiye, her zaman yanımızda olmuştur. Türkiye de büyük fedakarlıklar yapmıştır. Anlaşma istiyor, o anlaşma dolayısıyla bu çağda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu yaşında, bu olgunluğunda yani. Geçenlerde New York toplantılarında yüzlerine söyledim baka baka. 60 yıldır Kıbrıs Türk halkının devleti vardır. 60 yıldan sonra Kıbrıs Türk halkı kendi devletinden asla vazgeçmez. Türkiye Cumhuriyeti´nin de buna müsaadesi yoktur. Dolayısıyla biz varlığımızı sürdüreceğiz. Ama sonunda tabi ki günün sonunda dünya barışı için, dünya huzuru için biz de bu bölgedeki istikrar için antlaşma istiyoruz. O antlaşma da yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletten geçmektedir. Bu siyaset artık budur, bu şekilde sürdürecektir. Onlar kabul etmezlerse onlar düşünsün" diye konuştu.

'FEDERASYON DEFTERİ KAPANMMIŞTIR'

Hala adada bir federasyon kurulmasına ilişkin düşüncelerin var olduğunu ancak buna izin vermeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

"Benden daha farklı düşünenler vardı, halen daha benim bazı muhaliflerim federasyonu konuşanlar vardı. Ama federasyon ne olduğu açık ve nettir, federasyon dediğim gibi Rumlar da oradadır. Çoğunluğun azınlığı yönettiği zaman içerisinde Kıbrıs Türk halkının Türkiye´nin olmadığı Avrupa Birliği'nde yok edilmesi ve aynı zamanda Türkiye´nin Kıbrıs´tan çekilmesi anlamında olduğu için benim için federasyon defteri kapanmıştır. Bu anlamda Türkiye´den de yetkili ağızlarla aynı şekilde artık federasyon mederasyon kalmamıştır. Bundan sonra Kıbrıs´ta iki ayrı devleti savunmak zorundayız diye Türk siyaseti Türk politikası bu şekilde gelişmiştir. Çünkü hep biz sabırlı olduk, biz iyi niyetli olduk. Kıbrıs´ta çeşitli dönemlerde çeşitli planlar ortaya çıkmıştır. Annan planı, efendim son olarak ortaya konan plan, hepsini Rumlar reddetmiştir. Neden reddetmişler? Çünkü Kıbrıs´ta Kıbrıs´ı birleşik görmemiştir. Kıbrıs´ın zenginliklerini ve yönetimini paylaşmak istememiştir. Her zaman onların gönlünde yatan halen daha bugün de öyledir. Kıbrıs´ı bir Yunan adası olarak gördüler. Kıbrıs´ın en sonunda bir Yunan ve Helen adası olması gerektiğini halen daha söylüyorlar. Siyasetleri o şekilde şu anda da sürdürmektedir. Bizim yolumuz doğru yoldur."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivrihisar ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine geçerek Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız´ı makamında ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

