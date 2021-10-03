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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Bizim için önemli olan egemenliğimizdir” KKTC Cumhurbaşkanı Tatar gazilerle buluştu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “KKTC her koşulda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğine devam edecektir”

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Bizim için önemli olan egemenliğimizdir” KKTC Cumhurbaşkanı Tatar gazilerle buluştu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “KKTC her koşulda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğine devam edecektir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bizim için önemli olan egemenliğimizdir. Rum cumhuriyetinin ne kadar meşruiyeti varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de o kadar meşruiyeti vardır” dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivrihisar gezisinin ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti. Vali ziyaretini tamamladıktan sonra Kıbrıs gazileri ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek yemek yiyen Tatar, burada yaptığı konuşmasında KKTC’nin her an Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğinde olduğuna dikkat çekerek, federasyon başkanlığını asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.
“KKTC her koşulda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğine devam edecektir”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında, “Şimdiye kadar hep federasyon konuşuldu. Federasyon bir ortaklıktır. Çoğunluğun azınlığı yöneteceği, zaman içinde Kıbrıs Türk halkının yok edileceği, Türkiye'nin de Avrupa Birliğinde olmadığı için garantörlüğünü bırakacağı, Kıbrıs'tan da çekileceği beklentisi içinde Karadağ'ın federasyon maskaralığını bize dayatmaya çalışıyorlar. Asla kabul etmeyeceğiz. Bizim için önemli olan egemenliğimizdir. Rum cumhuriyetinin ne kadar meşruiyeti varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de o kadar meşruiyeti vardır. Bizleri Türkiye Cumhuriyeti tanıyor. Dünyaya da artık yan yana yaşayan, egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini var gücümüzle haykırmaya devam ediyoruz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla her türlü iş birliğiyle hem denizlerde Mavi Vatan'da enerji kaynakları bakımından hem hava sahasında tüm üstünlüğümüzü korumak ve Akdeniz'e hâkim olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her koşulda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğine devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Ardından konuşan Vali Erol Ayyıldız ise, "Kutsal emaneti yarınlara, şeref ve şanla taşıyan Kıbrıs Barış Harekatında görev alan alan şehit ve gazilerimiz dahil ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimi rahmet ve minnetle anıyorum. Eskişehir'de 257'si olmak üzere yaklaşık 24 bin Kıbrıs gazimize ailelerine ve şehit yakınlarımıza sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum" dedi.
Gazilerle buluşma sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar, Dede Korkut Parkı ve Millet Bahçesini gezdi. Tatar, ardından Kıbrıs’ta Rumlar tarafından uçağı düşürüldükten sonra esir alınan ve işkenceyle öldürülen Cumhuriyet Döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel’in anıtına çelenk sundu.
Cumhurbaşkanı daha sonra otelde yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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