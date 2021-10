KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs´ın Yunanistan´a bağlanmasına asla geçit vermeyeceğiz (2)

KIBRIS GAZİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız´ı makamında ziyaret ettikten sonra Kıbrıs gazileriyle bir otelde bir araya geldi. Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve ailelerinin yanı sıra buluşmada AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da yer aldı. Gazilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs gazilerinin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştuğunu söyledi. Adada iki eşit egemen devlet anlayışına dayalı bir anlaşmadan yana olduklarını kaydeden Tatar, "Egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini var gücümüzle haykırmaya devam ediyoruz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla her türlü iş birliğiyle hem denizlerde Mavi Vatan'da enerji kaynakları bakımından hem hava sahasında tüm üstünlüğümüzü korumak ve Akdeniz'e hakim olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her koşulda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğine devam edecektir. Gönül birliği içinde geleceğimizin inşallah geçmişten alınan derslerle şekillendirilmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğüdür" ifadesini kullandı.

BALMUMU HEYKEL MÜZESİ VE PARKLARI GEZDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen´in balmumu müzesini gezdi. Büyükerşen´in de eşlik ettiği gezide balmumu heykellerini inceleyen Cumhurbaşkanı Tatar, müzeyi dolaşanlarla da sohbet ederek fotoğraf çekildi. Türkiye´nin Kıbrıs´taki ilk hava şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel´in balmumu heykelini de inceleyen Ersin Tatar, "Ben yakından takip ettim. Uçağı düştü, kendisi kurtuldu. Aldılar götürdüler ve işkence yaptılar. Bu da bizim içimizde bir yara olmuştur. Cengiz Topel'i hiçbir zaman unutmadık. Cengiz Topel bizim için bir kahramandır, bir şehidimizdir, her zaman Kıbrıs'ta yaşatılmaktadır. Her yıl 8 Ağustos günü onu anıyoruz. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun" dedi.

MARAŞ´I 230 BİNDEN FAZLA KİŞİ ZİYARET ETTİ

Daha sonra Dede Korkut Parkı, Millet Bahçesi´ni gezen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerinin ardından bir otelde yerel basınla bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatar, geçen yıl Ekim ayında açılışı yapılan Maraş bölgesini şu ana kadar pandemi şartlarına rağmen 230 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Maraş'ın 1974 yılından beri kapalı olduğunu hatırlatan Tatar, "Taşınmaz Mal Komisyonu adında bir kurulumuz var. Kimin mal varlığı varsa oraya başvurulup iade edilmesini istiyoruz. Süreci şu anda sürdürüyoruz. Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu sayı, pandemiye rağmen. Pandemi olmasa ziyaretçi sayısı milyonu bulurdu. Aşılama ve aldığımız tedbirlerle, açılmalarla, kısa bir süre sonra turizm ve öğrenci boyutuyla eski noktaya geldiğimizde o zaman Maraş'a ziyaretler artacak, Maraş daha fazla değer bulacak. O güzelim plaj ve oradaki sosyal tesisler, parklar yaşam bulacak. Uluslararası hukuk bağlamında yavaş yavaş yerleşime açılacaktır" diye konuştu.

KKTC´YE YAPILACAK OLAN KÜLLİYE

Gazetecilerin KKTC´ye yapılacak olan külliye ile ilgili sorusu üzerine konuşan Tatar şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmiş bir kıymet ortaya çıkacaktır. Orada bizim Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olduğu ve o devlete yakışır şekilde bu yapıların yapılması önemlidir. 450 dönümlük arazide, 50 dönümü binalara ve 400 bin dönümü de parka ayırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Milli Park olarak değerlendirilecektir."FOTOĞRRAFLI DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-10-03 20:59:13



