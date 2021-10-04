Başkan Bozkurt ilçe sakinleri ve gençlerle bir araya geldi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Gençlerle Sonbahara Veda Buluşması" adlı programda ilçe sakinleri ve gençlerle bir araya geldi.

İnönü Belediyesi Pınarbaşı Ilıca Havuz ve Piknik Alanında gerçekleştirilen buluşmada gençler ve ilçe sakinleri ile bir araya gelen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye tarafından ilçeye yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu ve gençlerin istek taleplerini dinledi. Başkan Bozkurt, gençlere yönelik yatırımlar kapsamında Belediye Spor ve Yaşam Merkezi, halı saha ve voleybol sahası ile zamanlarını verimli geçirecekleri Gençlik Merkezi’ni açtıklarını, kaynaşmalarını sağlamak amacıyla geleneksel hale gelen Halı Saha, Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvaları yaptıklarını, yüzme kursları, Sinema Geceleri, Kültür Gezileri düzenlediklerini belirtti. Gençlerin yetenekli oldukları spor dallarında kendileri geliştirmeleri ve yarışmalara katılmalarını sağlamak için İnönü Belediyesi Spor Kulübü kurduklarını da belirten Başkan Bozkurt, oryantiring sporunda kulüp sporcularının Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettiklerini ve 1’inclik madalyalarını kimseye kaptırmadıklarını sözlerine ekledi.

Etkinlikte sohbetler eden, oyunlar oynayan ve gönüllerince eğlenen ilçe sakini gençler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a gerçekleştirilen ekinlikten dolayı teşekkür ettiler.

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