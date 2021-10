Covid aşısı gribe karşı korumaz Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ: "Grip salgınına karşı aşı yaptırmak önemli"

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, pandemi süreci devam ederken son günlerde grip vakalarında belirgin bir artış görülmeye başladığına dikkat çekerek, grip aşısı yapılmasını önerdi.

Grip aşısı yaptırmanın Covid 19 salgını nedeniyle her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Dr. Uluğ, “Covid 19 aşısı olduk, grip aşısına gerek yok düşüncesi yanlıştır, herkese grip aşısı olmasını öneriyorum” diye konuştu.

Covid 19 aşısı yaptıranların, grip aşısı yaptırmak için 15 gün beklemelerinin yeterli olduğunu dile getiren Dr. Uluğ, “İki aşı arasında 15 gün olması, olası yan etkileri gözlemlemek için gereklidir” dedi.

Son dönemde grip vakaları ile Covid vakalarının, klinik bulgularının birbiri ile çok karıştığına dikkat çeken Dr. Uluğ, “Özellikle Delta varyantının klinik bulguları ile grip bulguları çok sık karıştırılıyor, bunu hastanın ayırt etmesinin çok zor olduğunu ve bu nedenle PCR testi ile ayırıcı tanıya gitmekteyiz” şeklinde konuştu.

Grip vakalarının artmasının; toplumda aşılanmanın verdiği yanlış bir özgüvenden ve yanlış maske kullanımından kaynaklandığını ifade eden Dr. Uluğ, “Grip (influenza) virusu damlacık yoluyla bulaşır. Öksürüp hapşıran kişi, virus içeren çok sayıda damlacığı etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlerimize ulaşması ile hastalık bulaşır. Bu nedenle gripli bir kişi virusu etrafa yaymamak için öksürüp hapşırırken ağzını bir mendille, mendil bulamıyorsa kolları ile kapatmalıdır. Ellere hapşırmak en tehlikeli olanıdır. Ellere bulaşan virus buradan dokunulan her yere yayılır. Gripli kişi sık sık ellerini yıkamalıdır. Su ve sabun bulunamadığı durumda el antiseptikleri ile eller ovalanarak da temizlik sağlanabilir” dedi.

Bununla birlikte, Dr. Uluğ “Gribin toplumda yayılmaması için, virusun en çok saçıldığı hastalığın ilk günlerinde, okulaişe gidilmeyip evde istirahat edilmelidir. Ev halkını korumak için eller sık sık yıkanmalı, oda havalandırılmalıdır. Özellikle yakınında hastalığın ağır seyretme riski olan kişiler varsa hasta kişinin maske takması yararlı olacaktır. Maske, ağız ve burunu tam kapamalı, ıslandığında değiştirilip eller yıkanmalıdır.” dedi.

Gribin tüm yaştaki bireyleri etkileyip, okul devamsızlıklarına, iş kayıplarına neden olduğunu belirten Dr. Uluğ “Özellikle gebeler, 50 yaş üstündekiler, 5 yaş altındakiler, akciğer, kalp hastalığı olanlar, böbrek, karaciğer yetmezliği olanlar, kanser, diyabet gibi hastalıklar veya ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, organ nakli yapılanlar ve aşırı şişman kişiler gripten daha çok etkilenirler. Bu kişilerde grip hastaneye yatışlara ve hatta ölümlere neden olmaktadır” dedi.



Grip aşısı ne zaman yapılmalıdır?

Ülkemizde Ulusal Sentinel Sürveyans (Takip) Ağı ile grip hastalığının izlenmekte olduğunu ifade eden Dr. Uluğ “Grip her yıl Ekim ayında başlayarak Aralık ayında artıp, NisanMayıs aylarını kapsayan dönemde sık görülmektedir. Bu nedenle grip aşısının her yıl Ekim ayında yaptırılması gerekmektedir. Ancak risk grubundaki kişiler, daha önce yaptırmadılarsa, Şubat ayına kadar aşıyı yaptırabilirler” dedi.



Grip aşısı kimlere yapılmalıdır?

Grip (İnfluenza) aşısı 6 aydan büyük herkese önerildiğini ifade eden Dr. Uluğ “Risk gruplarındaki kişiler ve bunların yakın temaslıları ve sağlık çalışanları grip aşısının öncelikle yapılması gereken kişilerdir. Bunlar: Gebeler, 659 ay arası çocuklar ile 50 yaş üstü yetişkinler, kronik hastalığı olanlar (Astım dahil kronik akciğer hastalığı, diyabet, metabolik hastalıklar, kalp hastalığı, kronik karaciğer, kronik böbrek hastalığı, nörolojik hastalıklar), bağışıklığı baskılanmış hastalar, 6 ay18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin tedavisi kullananlar ve obez kişilerdir (yetişkinde: Vücut kitle indeksi 40 olanlar)” dedi.



Aşının yapılmaması gereken durumlar ve yan etkileri nelerdir?

Yumurta alerjisi olanlara veya aşıya/aşı içeriğindeki maddelere karşı daha önce ciddi alerjisi gelişmiş olanlara grip aşısının yapılmaması gerektiğini belirten Dr. Uluğ “Grip aşısının ciddi yan etki yapma ihtimali diğer aşılardan farksızdır. Aşının erişkinlerde görülen en sık yan etkisi enjeksiyon yerinde ağrı ve hassasiyettir. Bu şikayetler yüzde 1064 oranında ortaya çıkar ve biriki gün içinde kaybolur. Aşıya bağlı ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik gibi sistemik belirtiler diğer aşılardan veya ilaç içermeyen (plasebo) bir enjeksiyondan fazla değildir. Ülkemizde uygulanan grip aşıları inaktif (cansız) virus aşısı olduğundan aşıya bağlı grip gelişmesi mümkün değildir. Aşı felç yapmaz, kısırlığa neden olmaz, gebelerde de güvenle yapılabilmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.