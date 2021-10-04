Minik kramponlar turnuvasında kozlarını paylaştılar

Afyonkarahisar'da düzenlenen "Minik kramponlar" turnuvası şenlik havasında geçti.

Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa, Bilecik, Kütahya illerinden takımların sıklıkla tekrarladığı özel turnuvalara devam edildi. Bu hafta sonu Afyonkarahisar'da düzenlenen turnuvaya 20102011 doğumlu minik futbolcular katıldı. Eskişehir Altyapı Derneği, Bursa Araba Yatağı, Yıldırım Spor (Afyonkarahisar), Kütahyaspor, Afyonkarahisar spor, Tavşanlı Erdemli takımları yaptıkları maçlar ile maç eksiklerini giderme imkanı buldu.

Proje yürütücüsü Eskişehir Altyapı Derneği sorumlusu İsmail Bal ile Ayhan Yaman, "Dört ilin katıldığı özel turnuva çok verimli geçiyor. Her ay bir ilde gerçekleşen turnuvada sporcularımız maç eksiklerini giderme imkanı buluyor. Hocalarımız da bu turnuvadan oldukça memnun. Turnuvalar için imkan sağlayan başkanımız Sebahattin Tekin ve yönetime özverileri için teşekkür ediyorum" dedi.

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