Eskişehir’in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir’in de dâhil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, TÜİK Eylül ayı TÜFE istatistiklerinde Türkiye geneli TÜFE, yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in yer aldığı bölgede ise ülke geneline oranla daha az artış gösteren TÜFE verileri, yıllık yüzde 19,36, aylık yüzde 1,21 olarak belirtildi.

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