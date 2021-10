Adı son dönemlerde sıkça duyulmaya başlayan ve oldukça faydalı olmasıyla bilinen Pikan cevizine ilgi her geçen gün artıyor.

Klasik cevize göre farklı bir görünüm ve ince kabuğa sahip pikan cevizinin Türkiye’deki üretimi her geçen gün artarken, tezgâhlarda ise kilogramı 70 TL’den satılıyor. Özellikle de Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen pikan cevizi eylül ve ekim aylarında hasat ediliyor. Pikan cevizi, ağaçta yetişen yemişler arasında en yüksek antioksidan oranına sahip yemiş olarak biliniyor. Amerika kıtası menşeli olan Pikan cevizi, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar, kanser ve enfeksiyon riskini azaltmada da etkili rol oynuyor.

Eskişehir’de 40 senedir kuruyemişçide çalışan Ahmet Kâhya, Pikan cevizini ilk defa bu sene satmaya başladıklarını söyledi. Pikan cevizini birçok vatandaşın bilmediğini aktaran Kâhya, “Ben 40 senedir kuruyemişçilik yapıyorum ve ilk defa bu sene Pikan cevizi satmaya başladık. Normal cevize göre faydaları daha çok. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu cevizi çoğu kişi bilmiyor ama alan tekrar almaya geliyor. Pikan cevizine ilgi her geçen gün artıyor diyebilirim. Pikan cevizinin kilogram fiyatı ise 70 TL. Diğer cevizlerden pahalı olmasının sebebi ise üretiminin daha az olması” diye konuştu.

