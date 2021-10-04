Doç. Dr. Yorulmaz, diyabet hakkında bilgilendirdi Doç. Dr. Göknur Yorulmaz: "Diyabet hastalığı ömrü kısaltır"

Dr. Sinan İbiş ile Güzel Hayat programına konuk olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, tüm dünyada halk sağlığını tehdit eden başlıca sorunlar arasında yer alan diyabet hakkında bilgilendirmede bulundu.

Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, 2020’den itibaren diyabetin görülme sıklığının arttığını ve hastalığın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından enfeksiyon kaynaklı olmayan pandemi grubuna alındığını kaydetti. Görülme sıklığındaki artışla birlikte 2045 yılında dünyada 700 milyon diyabet hastası olacağının tahmin edildiğini belirten Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, diyabetin en büyük nedeninin beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile kalori sağlayan işlenmiş gıdalara daha çabuk ulaşılması ve hareketsiz yaşam olduğunu ifade etti. Toplumun yaş ortalamasının artmasının diyabeti artırdığını belirten Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, koronavirüs sürecinin de kapanmalarla birlikte özellikle hareketsizlik ve gıdaya ulaşımı kolaylaştırarak diyabet görülme sıklığını artırdığını söyledi.



“Diyabet ömrü kısaltan ve yaşam kalitesini bozan bir hastalık”

Diyabetin ömrü kısaltan ve yaşam kalitesini bozan çok ciddi bir hastalık olduğunu ve pek çok ölümün de diyabet nedenli olduğunu belirten Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, diyabetin kardiyovasküler hastalıklar, midebağırsak kanserleri, akciğer ve karaciğer tümörleri ve böbrek problemlerine yatkınlığı ve bunların görülme riskini de artırdığını kaydetti. Doç. Dr. Yorulmaz, diyabet hastalarının koronavirüs olmaları durumunda hastaneye yatış ve ölüm oranlarının arttığını da sözlerine ekledi. Diyabette kan şekeri kontrolünün çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, kontrolsüz kan şekerinin körlük, kazanılmış böbrek yetmezliği, sinir sistemi rahatsızlıkları gibi ağır sağlık sorunlarına neden olabildiğini ifade etti.

Diyabetobezite ilişkisine de değinen Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, obezitenin diyabet gelişiminde çok önemli bir faktör olduğunu belirterek, obezitenin engellenmesinin diyabet gelişiminin engellenmesi anlamında geleceğini söyledi.

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