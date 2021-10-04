Hayvan dostlarına teşekkür edildi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını besleyen duyarlı vatandaşlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, EskişehirBilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, hayvan dostu derneklerin temsilcileri, EkoOkullar öğretmen, öğrenci ve veliler ile hayvanseverler katıldı.

Programda, EkoOkullar bünyesindeki öğrenciler tarafından oluşturulan “Hayvan Sevgisi” temalı resimler beğeniye sunuldu. Resimleri inceleyen Başkan Ataç da öğrencileri kutlayarak, daima hayvanları sevmelerini ve onları korumalarını istedi.

Törende daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.



“Can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz”

Katılımcılara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hayvan sevgisinin çocuklara aşılanmasının önemine değinirken, “1999’da göreve geldiğimde, Tepebaşı Belediyesi’nde görevli bir veteriner hekim dahi yoktu. Biz de süratle bu kadro için alım yapmıştık. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakkı var. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerekir. Bu dünyaya, hayvanlar ile birlikte geliyoruz. Bizlerle beraber onların da yaşama hakkı var. Şehir hayatında en büyük sıkıntıyı yerel yönetimler yaşıyor. Çünkü bir sokak hayvanını sevenler de var, şikâyetçi olanlar da var. Özellikle kırsaldaki köpeklerin, şehir sınırlarına getirilerek bırakılması bizim bu iş için ayrılan bütçemizi zorluyor. Normal şartlarda kentteki hayvan nüfusu ile ilgili bir sıkıntı yok. Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz. Durmadan, dinlenmeden bir hekim olarak hayvanlarımız için de en iyisini yapmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. İyi ki hayvanseverler var. Çocuklarımıza da hayvan sevgisini aşılamamız çok önemli. Dilerim ki bütün günler hayvanlarımız adına sevgi ile dolu olsun” diye konuştu.



“İyi ki Tepebaşı Belediyesi var”

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler de törende yaptığı konuşmada, “4 Ekim, 1931 yılında alınan kararla kutlanan bir gün. Hayvanlara yapılan haksızlığı ortadan kaldırmak için kutlanan bir mücadele günü. Hayvanlar bizlerle eşit yaşama hakkına sahip. Toplumda bizimle birlikte yaşayabilmeleri için de hepimize düşen görevler var. Hayvan hakları mücadelesinde iyi ki Ahmet Ataç gibi başkanlar ve iyi ki Tepebaşı Belediyesi gibi kurumlar var” dedi.



“Hep birlikte sahip çıkmalıyız”

Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz ise “Bugün burada Tepebaşı Belediyesi’nin hayvanlara hizmet verebilmek adına çok güzel bir tesisi olduğunu yerinde görebildik. Bu tür tesislerin çoğalması gerektiği kanaatindeyiz. Yakın tarihte hayvan hakları ile ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. Bu da bize göre yetersiz. Toplum olarak bilmeliyiz ki hayvanlar da doğanın bir parçasıdır. Onlara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a bu tesisi kente kazandırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Korona virüs önlemleri eşliğinde düzenlenen törende daha sonra sokak hayvanlarına yardım eli uzatan 31 duyarlı sivil toplum kuruluşunun temsilcisine ve hayvansevere, yılın hayvanseveri belgeleri takdim edildi.

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