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ESOGÜ Tıp Fakültesi’ni dereceyle bitiren mezunlar için tören düzenlendi 50 yılı aşan tarihte ESOGÜ Tıp Fakültesi 6 bin 120 mezun verdi

İHA

ESOGÜ Tıp Fakültesi’ni dereceyle bitiren mezunlar için tören düzenlendi 50 yılı aşan tarihte ESOGÜ Tıp Fakültesi 6 bin 120 mezun verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi’ni dereceyle bitiren 20202021 EğitimÖğretim Yılı 43’üncü dönem mezunları için geleneksel ‘Onur Holü Töreni’ düzenlendi.
Törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özkan Alataş ve öğretim üyeleri de katıldı. Törende konuşan dönem birincisi Dr. Mustafa Şenses, artık kendilerinin de sağlık ordusunun birer neferi olarak sahada aktif görev yaptıklarını, görevlerini heyecan ve gururla yerine getirirken de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yerine getirendir” sözünü düstur edindiklerini kaydetti. Yılların hızlı geçtiğini ve öğrenimleri boyunca başta koronavirüs pandemisi olmak üzere karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Dr. Mustafa Şenses, pandemi süresince eğitimlerinin aksamaması için çaba gösteren hocalarına ve tüm üniversite personeline teşekkür etti. Konuşmasında hekimler ve diğer sağlık çalışanlarına yöneltilen şiddete de değinen Dr. Mustafa Şenses, pandemi süreci boyunca fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azalmak bir yana daha da arttığını belirtti ve buna karşı caydırıcı önlemler alınmasının gereğine işaret etti. Dr. Mustafa Şenses sözlerini bugüne kadar kendisinden desteğini esirgemeyen ailesine, ilerlemesine yardımcı olan hocalarına, tüm arkadaşlarına ve üniversite personeline teşekkür ederek tamamladı. Dr. Mustafa Şenses konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çaktı.

50 yılı aşan tarihte ESOGÜ Tıp Fakültesi’nden 6 bin 120 mezun
ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özkan Alataş, mezunların bu zorlu süreçte pandemi koşullarına uygun olarak eğitimlerini tamamladığını ve daha önce hiç alışık olmadıkları koşullarda kendilerini koruyarak tıp pratiklerini artırmaya ve zenginleştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Prof. Dr. İbrahim Özkan Alataş 20202021 mezunları ve fakülte öğretim üyelerinin zorlu pandemi koşullarında eğitimöğretim ve sağlık hizmetlerini sürdürme çabalarını çok değerli bulduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti. 20202021 EğitimÖğretim Yılı sonunda 191 öğrencinin tıp doktoru olarak mezun olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Özkan Alataş, 50 yılı aşan tarihi boyunca ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin verdiği mezun sayısının ise 6 bin 120’ye ulaştığını kaydetti. Tıp eğitiminin fakülteye girişten itibaren çalışmayı, öğrenmeyi, merak etmeyi, araştırmayı gerektirdiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Özkan Alataş, genç mezunlar içinde daha sistemli ve daha fazla çalışan mezunların bugünkü gurur tablosunu oluşturduğunu söyledi. Fakülte birincisi Dr. Mustafa Şenses, ikincisi Dr. Bora Çulha, üçüncüsü Dr. Çağatay Selçuk Var’ı ve dereceye giren diğer genç hekimleri kutlayan Prof. Dr. İbrahim Özkan Alataş, mezunları okul başarılarının mezuniyet sonrasında iş yaşamlarında da devam etmesi ve gerek fakültelerini gerekse üniversitelerini başarıyla temsil etmeleri temennisiyle uğurladı.

Prof. Dr. Şenocak, iletişim ve empatiye dikkat çekti
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, mezunların zorlu bir altı yıl geçirdiğini ve çok çalıştıklarını ancak özellikle koronavirüs pandemisi döneminde yaptıkları fedakârlıkların asla unutulmayacağını ifade etti. Genç hekimlere mezuniyetlerinden sonra da araştırma faaliyetlerine devam etmelerini, yeni gelişmeleri takip etmelerini ve mesleki etkinliklere katılmalarını öğütleyen Prof. Dr. Kemal Şenocak, bu sayede hızlı gelişen teknolojiye ayak uydurabileceklerini ve yeni sağlık yöntemlerini daha iyi öğrenip uygulayabileceklerini belirtti. Saygın bir hekim olabilmek için önemli olan bir diğer noktanın ise iletişim ve empati duygularını geliştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, genç hekimlere meslek hayatına atıldıklarında kendilerine hasta olarak gelen kişileri anneleri, babaları ya da kardeşleri gibi görmelerini ve hastalarıyla buna göre iletişim kurmalarını öğütledi. Mesleki dostluk ilişkilerinin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Kemal Şenocak, genç hekimlerden meslektaşlarını rakip olarak değil kardeş, arkadaş gibi görmelerini istedi ve birbirlerinin fikirlerine saygı duymalarını öğütledi. Prof. Dr. Kemal Şenocak hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azalması ümidini de dile getirerek, bu tür hareketlere karşı hukuki müeyyidelerin sertleştirilmesinin gereğine işaret etti. Prof. Dr. Kemal Şenocak konuşmasını tüm mezunlara bundan sonraki mesleki ve özel yaşamlarında başarılar dileyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi’ni ilk on dereceye girerek bitiren mezunlara plaket ve başarı belgeleri verildi. Daha sonra 20202021 EğitimÖğretim Yılı Acil Tıp Stajında En Başarılı İntörn Doktor seçilen Dr. İsmail Hakkı Yüksel’e ödülü verildi. Tören dönem birincisi Dr. Mustafa Şenses’in duygu ve düşüncelerini dile getirdiği mezuniyet mesajının Onur Holü duvarındaki yerine konması ile sona erdi.

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