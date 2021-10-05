En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Günyüzü Belediye Meclis Üyesi Bayram Hakyemez vefat etti.

BBP meclis üyesi Bayram Hakyemez (66), 1 ay önce Covid 19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Astım hastası olan Hakyemez, yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi öğlen namazından sonra Günyüzü ilçesi asri mezarlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.