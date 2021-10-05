Osmangazi Üniversitesi’nden HGS açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Meşelik Yerleşkesine girişlerde uygulanacak yeni yöntem hakkında bazı mecralarda gerçeği yansıtmayan yorum ve değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliği Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantıları kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, yerleşkenin fiziki olarak bölünmesi ve girişçıkışların kontrol altına alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bazı mecralarda gerçeği yansıtmayan yorum ve değerlendirmeler yapıldığı söylenen açıklamada, kararla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Meşelik Yerleşkesine girişlerde uygulamaya konan HGS sistemi ile ilgili gerçeği yansıtmayan yorum ve değerlendirmeler üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Üniversitemiz Meşelik Yerleşkesi, en başta bünyesinde yer alan Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Eskişehir ve çevre illere hizmet sunan birimleri ile her gün binlerce aracın giriş yaptığı, yine eğitimöğretim faaliyetleri çerçevesinde 30 binden fazla öğrencinin bulunduğu bir yerleşke olma özelliğine sahiptir. Büyük bir acı ve üzüntü ile hatırlanacağı üzere 5 Nisan 2018 tarihinde yerleşkemizde gerçekleşen elim olayı takip eden süreçte, 20 Eylül 2018, 20 Şubat 2019, 10 Mart 2020, 26 Ekim 2020 ve 24 Ağustos 2021 tarihli Eskişehir Valiliği Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantıları’nda alınan kararlar ile yerleşkemizin fiziki olarak bölünmesi ve girişçıkışların kontrol altına alınması kararlaştırılmıştır. İlgili kararlara istinaden yapılan çalışmalar doğrultusunda Meşelik Yerleşkemizin bölünmesi ve yaya olarak giriş yapacaklar için kartlı turnike sistemi ile kontrol sağlanması, araç ile giriş yapacaklar için ise HGS sisteminin devreye alınması kararına varılmıştır. Yerleşkemize yaya olarak girişler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Yerleşkeye araçları ile giriş yapmayı tercih edenlerin kimlikleriyle güvenlik nizamiyelerine başvurmaları halinde tamamen ücretsiz olarak geçiş yapmaları mümkün olacak, hızlı geçiş yapabilmek isteyenler içinse bir seferliğe mahsus olarak belirlenen kart bedelleri alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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