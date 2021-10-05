Eskişehir'de, firari 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalanarak, cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bulundukları adresler tespit edilen 8 hükümlü savcılık talimatıyla düzenlenen baskınlarda yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-10-05 12:38:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.