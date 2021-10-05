Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Tepebaşı ilçesinde Nazmi A., tartıştığı Tarık Öztürk´ü tabancayla vurarak öldürüp, Barış Z.´yi ise ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Nazmi A., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, önceki gün, Şirintepe Mahallesi´nde meydana geldi. Tarık Öztürk ve arkadaşı Barış Z. ile apartman girişinde karşılaştıkları Nazmi A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nazmi A. belinden çıkardığı tabanca ile Tarık Öztürk ve Barış Z.´ye ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevke dildi. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tarık Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış Z.´nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan Nazmi A.´yı saklandığı evde kullandığı tabancayla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-10-05 12:42:10



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