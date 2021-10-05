Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç: "Merkezi ve kırsalı ile birlikte daha yaşanabilir bir kenti, hep birlikte geleceğe taşıyacağız"

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelirken, “Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da belediyemizin hizmetlerinden herhangi bir aksaklık yaşamadan faydalanıyor. Merkezi ve kırsalı ile birlikte daha yaşanabilir bir kenti, hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kent merkezi ile birlikte kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Satılmışoğlu, Turgutlar, Yeni Akçayır, Yörük Akçayır, Kızılinler, Yukarı Kartal, Aşağı Kartal, Çanakkıran, Mollaoğlu mahallelerinin muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Yeni Akçayır Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada muhtarlar ve vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleşen belediye hizmetlerinden ötürü memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti. Toplantıda Başkan Ataç, mahalle sakinlerinin soru ve taleplerini de dinledi.



“Kent merkezinden ayrı tutmadık”

Buluşmadan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ataç, “Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim ayrılmaz bir parçamız. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alma hakları, bizim için en az kent merkezinde yaşayanlarınki kadar kutsal. Çalışmalarımızı da bu anlayış ile sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte, köylerimiz mahalle statüsü kazandığı günden bu yana fedakârca bir çalışma sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizi, kent merkezimizdeki hiçbir mahallemizden ayrı tutmadık. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da belediyemizin hizmetlerinden herhangi bir aksaklık yaşamadan faydalanıyor. Diliyorum ki gelecekte de hep birlikte; kentiylekırsalıyla daha güzel, daha yaşanabilir bir kenti geleceğe taşıyacağız. Birlik ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Ustaoğlu ile birlikte muhtarlar ve mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Ataç, Eskişehirliler ile her fırsatta bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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