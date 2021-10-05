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Uzm. Dr. Didem Dilek Ayyıldız’dan Eskişehir OSB’ye ziyaret “Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Günleri” için bir araya geldiler

İHA

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Didem Dilek Ayyıldız, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Uzm. Dr. Didem Dilek Ayyıldız’dan Eskişehir OSB’ye ziyaret “Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Günleri” için bir araya geldiler

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Didem Dilek Ayyıldız, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.
Ziyarette Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur da yer aldı. Gerçekleştirilen görüşmede “Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde organize sanayide çalışan işçilerin kanser taramalarının yapılması ve “Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Günleri” düzenlenmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.
“OSB’de 8 bin kadın çalışan var”
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması adına özverili çalıştığını, bölge müdürlüğü olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını aktararak, desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’de üretim yapan firmalarda çalışan sağlığının korunması ve üretimin devamlılığı için Eskişehir Valiliği koordinasyonunda Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında devam eden aşı çalışması ve PRC test çalışması hakkında ise Ayyıldız’a bilgiler verdi. Başkan Küpeli, OSB’deki fabrikalarda çalışan 8 bini aşkın kadın çalışanının sağlıklarının korunmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, yapılacak çalışmaya gereken tüm katkıyı sunacaklarını belirtti.
Mobil KETEM’in amacından bahsetti
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Didem Dilek Ayyıldız’da Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) Destek Projesi hakkında bilgi verdi. “Sağlıklı kadın, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek” amacıyla yürütülen projede gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalara değinen Ayyıldız, bu projeyle toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulmasının; kanser gibi erken tanı ile önlenebilen ve tedavi edilebilen hastalıkların yanı sıra kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde de büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekti.
“Farkındalık oluşturmak için eğitim çalışmaları yapacağız”
“Mobil Kanser Tarama Aracı” ile kadınlarda yaygın görülen kanser türlerinin erken dönemde teşhisi konusunda çalışmalar yapacaklarını belirten Ayyıldız, “Aracımız mobil bir şekilde olduğu için talep eden tüm şirketlerimize yerinde hizmet verecek. Bunun yanında bu aracımız düzenli olarak belirli aralıklarla OSB Müdürlüğü binamızda bulunarak, taramadan geçmek isteyen tüm kadınlarımıza burada da hizmet verecek. Özellikle OSB’de fabrikalarda çalışan kadınların bu hizmetten azami oranda yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Erken dönemde tanısı konan birçok kanser türü, başarıyla tedavi ediliyor. Çalışanlarımızın sağlıklı olması hepimiz için, özellikle üretimin devamlılığı açısından çok önemli. Bu kapsamda başkanımla da mutabık kaldığımız üzere, Özel EOSB Meslek Lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerimize, aynı zamanda OSB Müdürlüğü personeline de farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmaları yapacağız. Sağlıklı çalışanları, sağlıklı bir sanayinin ve üretimin olmazsa olmazı olarak görüyoruz ve bunun için çalışıyoruz” dedi. Ayyıldız, Eskişehir OSB tarafından sağlık çalışanlarına verilen destekler için Başkan Küpeli’ye teşekkür etti.
Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ise Eskişehir OSB ile birlikte aşı çalışmaları ve bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, başlatılacak yeni çalışmayla özellikle kadınların kansere karşı bilinçlendirilmesi, erken tanı ve tedavi konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının planlandığını söyledi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Uzm. Dr. Didem Dilek Ayyıldız, Başkan Nadir Küpeli ve Müdür Prof. Dr. Uğur Bilge, OSB idari binadaki aşı uygulama merkezinde incelemelerde bulundular.

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