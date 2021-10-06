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Iraklı kayıp Sally´nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım

DHA

Iraklı kayıp Sally´nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (20) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in (28) ifadesine DHA ulaştı. Sally´yi öldürmediğini söyleyerek, suçlamayı kabul etmeyen Mohammed'in balta ve testerenin yanı sıra 24 metrelik naylon poşet satın aldığı tespit edilirken, evinden birçok kez sırt çantasıyla çıkıp farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi. İfadesinde attığı çöpleri "Hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum" diyerek savunan Mohammed'in Bulgaristan´a kaçması için yardım ettiği saptanan arkadaşı Sarhan Shihab Ahmed (32) de Eskişehir´e getirilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 4´e yükseldi. 
Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla yüzünden yaralandı ve gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile Eskişehir'e yerleşti. Al-Abbood çiftinin kızlarından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası incelendi. Sally´nin en son yine Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi´ndeki evine gittiği belirlendi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally´nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Mohammed´in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı anlaşıldı.
KAÇIŞINA YARDIM EDEN ARKADAŞI DA TUTUKLANDI
Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, mahkemece `canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme´ suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood Kocaeli'nin Gebze'de gözaltına alınıp, Eskişehir'de tutuklandı. Firari olarak aranan Sarhan Shihab Ahmed ise evinin önünde yakalanarak, gözaltına alındı. Mohsin Mohammed´in Bulgaristan´a kaçışında yardımcı olduğu iddia edilen Ahmed, "Mohammed bana boğazındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak istediğini söyledi. Kendisinde herhangi bir tedirginlik görmedim. Sürekli boğazındaki rahatsızlığı söylüyordu. Cinayet işlediğini kesinlikle bilmiyordum. Tahmin edemedim" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da 4´e yükseldi. Ayrıca polis ekiplerince Mohammed´in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen balta, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sally´nin kan izleri olduğu tespit edildi.
ÇIĞLIK DUYMUŞLAR
Iraklı Sally soruşturmasında tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed´in Yenibağlar Mahallesi´ndeki komşularının da bilgisine başvuruldu. Sally'nin kaybolduğu 2 Eylül'de kadın çığlık sesi duyduklarını anlatan komşuları, benzer ifadeler verirken bir komşu, "30 saniye kadar kadın çığlık sesi duyduk, Mohammed´in evinden geldiğini anladık ancak herhangi bir yardım veya 'imdat' sesi duymadığımız için polisi aramadık" dedi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİNE DHA ULAŞTI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´nde oluşturulan özel ekip, cinayet şüphelisi Mohsin Mohammed´in Bulgaristan´a yasa dışı yollarla çıkmak için tutuklanan diğer 3 şüpheli ile korsan taksiyle İstanbul´a gittiğini, Aksaray´da insan kaçakçılarına 2 bin 300 dolar verdiğini belirledi. Savcılık ve polis sorgularında cinayet suçlamasını kabul etmeyen Mohammed, şunları söyledi:
"Sally ile bundan yaklaşık 4 ay önce tanıştım. Sally'nin çok arkadaşı vardı. Olay günü saat 15.3016.00 sıralarında benim evime girdik. Ben hırdavatçıdan balta ve testereyi evimde bulunan kurban etlerini kesmek için aldım ancak kesinlikle naylon poşet almadım. Olay günü Sally evimden saat 20.30'da ayrıldı, kendisi bir arkadaşının yanına arabayla gideceğini söyledi. Evimin yanındaki kamera görüntülerine bakarsanız Sally'nin saat 20.30'da evden çıktığı görülecektir. Bana arabaya bineceğini söyledi ama evimin yakınındaki arkadaşlarının yanına da gitmiş olabilir. Bu olaydan sonra polisler evimde inceleme yaptılar. Evimdeki bazı eşyalar değiştirilmiş. Duvarlarda çizikler vardı ancak bunları ben yapmadım. Arkadaşım Hasan'ın kimliği ile birlikte otobüse bilet alarak Gebze'ye gittim. Polisler kimlik ve pasaportumu aldıkları için böyle yapmak zorunda kaldım. Gebze'de kardeşim Asaad'ın yanına gittim, kardeşimin arkadaşı Ameer'in evinde 2 gün kaldım. Benim boğazımda bir rahatsızlık vardır, ameliyat olmam gerekiyor, doktorum da Gebze'dedir. Gebze'de 2 gün kaldıktan sonra İstanbul'a gittim. Yurt dışına ameliyat olmak ve ilaç almak için gitmem gerekiyordu. İstanbul'da biri ile irtibat kurarak yurt dışına çıkmaya çalıştım, Ameer'in üzerine açılmış bir hat kullandım ayrıca yurt dışına çıkmaya çalışırken üzerimde Sarhan'a ait kimlik fotokopisi vardı. Sofya'ya gitmeye çalışıyordum, Türkiye'ye yakın olduğu için pasaportsuz gidebileceğimi söylemişlerdi." 
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Sorgu sırasında Mohammed'e, Sally´nin evine girdikten sonra çıktığına dair kamera görüntüleri olmadığı, hırdavatçıdan balta ile daha sonra testere aldığı, başka iş yerinden ise 24 metre naylon poşet aldığı, aynı gece sık sık farklı kıyafetlerle çöp atmaya çıkmasına yönelik sorular soruldu. Mohammed ise "Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım. Naylon poşet almadım, kamera görüntülerini incelerseniz Sally'nin olay günü saat 20.30 sıralarında evimden çıkış yaptığı görülecektir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sally isimli kadını ben öldürmedim. Evimdeki eşyaların başkaları tarafından değiştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Yemin ederim Sally evimden çıkıp gitti" dedi. 
HER YERDE ARANIYOR
Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek, evden çıkarıldığı ihtimali üzerine, polis ekiplerince Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-10-06 09:47:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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