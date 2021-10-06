Bu durum pahalıya mâl olabilir

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Eskişehir İsmet İnönü1 caddesinde tramway emniyet şeritlerinin boyalarının silinmesinin, muhtemel kazalar açısından tehlike oluşturduğu belirtiliyor.

Eskişehir 'Doktorlar Caddesi' olarak bilinen İsmet İnönü1 Caddesi'ndeki sarı emniyet şeritleri, üzerinde yüründüğü ve çeşitli sebeplerle çok fazla kirlendiği için silinmiş ve bakıma muhtaç durumda. Vatandaşların dikkatini çekip tramway yoluna girmesini engelleyen sarı emniyet şeritleri bakım yapılmaması sebebiyle eskisi kadar dikkat çekmiyor. Adeta kazaya sebebiyet veren bu şeriflerin bu durumu, yol üzerinde yürüyüş yapan dikkatsiz vatandaşların can güvenliği için tehlike oluşturuyor.

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