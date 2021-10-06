Ceviz hasadında geleneksel yöntemlerden vazgeçmiyorlar Üretici Mehmet Ali Say; "Ağaçların kökünü gevşetip kurumasına neden olduğu için traktöre bağlanan ceviz hasat makinesini kullanmıyoruz"

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Ceviz hasadında geleneksel yöntemlerden vazgeçmiyorlar.

Günyüzü ilçesinde ceviz hasadı başladı. Ceviz ağacı olan vatandaşlar sırıkla ağaçlara vurarak cevizleri düşürmeye çalışıyorlar. Günyüzü ilçesinin Gümüşkonak mahallesinde ceviz üreticiliği yapan Mehmet Ali Say "Cevizleri uzun sırıkla vurarak düşürmeye çalışıyoruz. Sebebi traktöre bağlanan ceviz hasat makinesi ağaçların kökünü gevşetip kurumasına neden oluyor. Uzun sırıkla vurduğumuzda ağacın yaprakları da dökülüyor. Ağaca zarar vermesin diye yaprakları da topluyoruz" dedi.

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