Eskişehir’de ahde vefa örneği Odunpazarı’nda tarihi 3 çeşmenin bakım ve onarımı yapıldı Eskişehir Türbeler Derneği Başkanı Sertürbedar Mehmet Levent Başerdem; "Kentimizin kültürel ve tarihi dokusunun korunmasına ve manevi mirasımız olan türbelerimize ve evliya kabirlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Eskişehir Türbeler Derneği'nin manevi değerleri korumak ve onları gelecek nesillere taşımak için bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Dernek Başkanı Sertürbedar Mehmet Levent Başerdem, 2021 yılı çalışmalarına dair verimlilik değerlendirmelerini konu alan açıklamalarda bulundu. 2010 yılından beri daimi olarak Odunpazarı’nda bilhassa 3 çeşmenin ve çevresindeki evlerinde bakım ve güzelleştirilmesine devam edegeldiklerini, bunlardan Usta Ayvaz Çeşmesi, Âlem Çeşmesi ve Maşallah Çeşmesinin öne çıktığını belirten Dernek Başkanı Başerdem, "Sadece Eskişehir’imizin türbelerini değil, bu türbelerin etrafındaki mekânlarında güzelleştirilmesine devam ediyoruz. Kültürel mirasımız olan Odunpazarı’ndaki pek çok çeşmenin de yıllardır bakım ve onarımını yapıyoruz. Ayrıca dernek olarak ihtiyaç sahibi ailelilerde yardım eli uzatıyoruz. Eskişehir kültürel ve tarihi dokusunun korunmasına ve manevi mirasımız olan türbelerimize ve evliya kabirlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her geçen gün çalışmalarının artan bir ivmeyle devam edecektir. Eskişehir halkının manevi desteklerini bekliyoruz” diye belirtti.

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