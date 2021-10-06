Tramvay durağındaki bakımsızlık dikkat çekiyor Her gün onlarca vatandaşın geldiği durağın çatısı kırıklar içinde

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Eskişehir’in Çamlıca Mahallesi’nde bulunan ve her gün onlarca vatandaşın kullandığı tramvay durağının bakımsız hali görenleri pes dedirtti.

Behçet Necatigil Sokak üzerinde bulunan Ulusal Egemenlik Tramvay Durağı, bakımsızlığıyla dikkat çekiyor. Her gün onlarca vatandaşın tramvaya binmek için geldiği durak, çatısındaki kırıklarla öne çıkıyor. Durağı kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, çatıların normal şartlar altında yağmur, güneş veya kardan korumak için kullanılması gerektiğini, fakat kırık oldukları için işlevsiz olduğunu vurguluyor. Durakta karşılıklı olarak bulunan ve birçoğunda kırık olan çatılar için mahalleliler, yetkilileri göreve çağırarak bakım yapılması konusunda yardım bekliyor.

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