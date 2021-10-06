Iraklı kayıp Sally´nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım (2)

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood ile cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yenibağlar Mahallesi´ndeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mohammed ile Sally´nin eve birlikte yürüdükleri anlar yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-10-06 11:34:06



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