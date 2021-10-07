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OEDAŞ’tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi’ne ekipman desteği Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: “Hediye edilen aletler bizim yeteneğimizi biraz daha arttıracak” OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın: “Hayvanları korumaya devam edeceğiz”

İHA

OEDAŞ’tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi’ne ekipman desteği Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: “Hediye edilen aletler bizim yeteneğimizi biraz daha arttıracak” OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın: “Hayvanları korumaya devam edeceğiz”

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) tarafından, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde yer alan tedavi kliniğine teknik ekipman bağışı yapıldı.
Kırsal kesimlerde ve kentlerde sokak hayvanları için çalışmalar yürüten OEADAŞ, yaklaşık 1 buçuk yıldır mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içerisinde olan OEADAŞ, barınaklara ve doğal yaşam merkezlerine de bağışta bulunuyor. Hayvanları korumak için çalışmalarının devam edeceğini bildiren OEDAŞ, HAYTAP iş birliği ile onlarca sokak hayvanına ev sahipliği yapan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne teknik ekipman desteğinde bulundu. Yeni ekipmanlar sayesinde, merkez yetkilileri müdahale ve tedavi kabiliyetlerinin artacağını belirtti.
“Hediye edilen aletler bizim yeteneğimizi biraz daha arttıracak”
Kırsaldan araçlarla çok sayıda köpeğin merkez yakınlarına bırakıldığına ve bakım hizmetlerini belediyenin üstlendiğine dikkat çeken Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Her iki kuruluşa da çok teşekkür ediyorum. Barınaklar belediyelerin bütçeleri ile yönetiliyor. Zaman zaman da bizim bütçemizi aşan olaylar oluyor. Özellikle kırsaldan kamyonlara köpekleri doldurup, sınırlarımıza bırakıyorlar. O hayvanlar aç oldukları için şehir içine giriyorlar. Ondan sonra da farklı mücadeleler sürüyor. Bu tip davranışları çok sık görüyoruz. Bizim bütçemizi bozan şeyler. Senede yaklaşık bin civarında hayvan kedi ve köpek sahiplendiriyoruz. Bu açıdan diğer kurum ve şirketlerin barınaklara destek vermesi çok anlamlı. Bu durum bence bir farkındalık da oluşturur. Diğer şirketler tarafından da bağışların veya desteklerin yapılmasını teşvik eder. Bu da barınakta işlerin daha iyi gitmesini sağlar. Bizim zaten mevcut bir sistemimiz vardı. Burada kısırlaştırma, hastalık, sakatlık yaşayan hayvanlarında bakımlarını yapıyoruz. Hediye edilen aletler bizim yeteneğimizi biraz daha arttıracak. Daha iyi işler çıkacak. O açıdan önemli benim için. Ben de bir hekim olarak onları gözlemleyebiliyorum. Onun için yaptıkları işlem önemli bir çalışma oldu” diye konuştu.
“Hayvanları korumaya devam edeceğiz”
Sokak hayvanlarının sağlığı için çalışmalarına devam edeceklerini aktaran OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “HAYTAP ile bir iş birliğinde bulunduk. Yaklaşık bir buçuk yıldır birçok kırsal kesimde mama dağıtımları geçekleştiriyoruz. Bunun yanında HAYTAP’ın bu dönem içerisinde hayvanların sağlık ve bakım hizmetlerine ihtiyaç olduğu, bazı bölgelerde teknik ekipman ihtiyacı olduğu bilgisini aldık. Bunun üzerine de Tepebaşı ilçemizde oluşturulmuş olan Doğal Yaşam Merkezi’ne, sokak hayvanlarına gerekli bakım ve hizmeti veren bu birime bağışımızı yaptık. Hayvanlar için böyle bir tesisi ortaya çıkartan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a ve bize ön ayak olan HAYTAP yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu şekilde hayvanları korumaya devam edeceğiz” dedi.
“İnşallah birçok dostumuz, birçok canlı projeden faydalanacak”
Türkiye genelindeki merkezlerde ihtiyaç olan bölgeleri belirleyip projeler geliştirdiklerini söyleyen HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, “Biz HAYTAP olarak kurumsal şirketler ile tüm Türkiye’de ihtiyaç olan bölgeleri belirleyip projeler geliştiriyoruz. OEDAŞ ve HAYTAP iş birliği ile Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi’nin eksikliklerini gidermeye çalıştık. Ameliyathane masası, cerrahi setler, aşı dolabı, sterilizatör gibi ürünleri sağladık. İnşallah birçok dostumuz, birçok canlı projeden faydalanacak. Biz de burada, ‘satın almayın sahiplenin’ diyoruz. Bir gün insanlar gerçekten satın almamayı ve terk etmemeyi öğrenecekler diye umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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