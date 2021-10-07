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Vali Ayyıldız 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' ödül törenine katıldı

İHA

Vali Ayyıldız 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' ödül törenine katıldı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Müftülüğü tarafından ’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.
Törende Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde din görevlileri arasında yapılan çeşitli alanlardaki yarışmalarda dereceye giren din görevlileri, akademik başarı gösteren din görevlileri ve hayır sahiplerine ödülleri verildi. Eskişehir Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Vali Erol Ayyıldız’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, din görevlileri ve ilgililer katıldı.
“Camiler; ilk ibadet’ şeklinde bahsedilen Kâbe’nin şubeleridir”
Kuranı Kerim Tilaveti, sela okunması ve sinevizyon gösterisinin yer aldığı törende konuşan Vali Ayyıldız, “Camiler; İlahi Kelam’da ‘âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ibadet’ şeklinde bahsedilen Kâbe’nin şubeleridir. Birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekânlar olan camiler, hayatın tam kalbinde durmaktadır. Aziz milletimizin camilere bakışını en iyi yansıtan ifadeler şüphesiz İstiklal Marşı’mızda yer almaktadır. Millî Marşımızda ifadesini bulduğu gibi ‘Şehadetleri dinin temeli’ olan ezan seslerinin ebediyen yurdumuzun üstünde duyulması ‘istiklalimizin, bağımsızlığımızın en önemli göstergesi olarak dile getirilmektedir. Nitekim camiler, sadece beldelerin siluetinde bulunan bir yapı değil o beldenin kimliğinin en önemli göstergesidir” dedi.
“‘Din gönüllüsü’ olmak gece yarılarında bile sona ermeyen kutsal bir görevdir”
Konuşmasının devamında din görevlilerinin yalnızca beş vakit ezan okuyan, namaz kıldıran kimseler olmadığını belirten Vali Ayyıldız, “‘Din gönüllüsü’ olmak şafak vakti başlayan, gece yarılarında bile sona ermeyen kutsal bir görevdir; mahallesinden sorumludur, namaz kılandan sorumludur, kılmayandan da sorumludur. Şafak vaktinde sabah namazına gelenden sorumludur din gönüllüsü. Mahallesinde kimler ikamet eder, kimlerin problemi vardır, hastası olan, düğünü olan, cenazesi olan var mı? Din gönüllüsü bütün bunları bilen insandır. Din görevlisi; komşusunun çocuğu olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet getiren, sünnet merasiminde hazır bulunan, düğününde el kaldırıp dua eden, askere uğurlarken en ön safta yer alan, emri Hak vâki olduğunda en evvel komşusuna hüsnü şehadette bulunan insandır” diye konuştu.
“Ömrünü din hizmetine adayan din görevlilerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım”
Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yıl vefa temasıyla kutlandığını hatırlatan Vali Ayyıldız konuşmasını şöyle tamamladı:
"Kalu bela’dan beri ahde vefa ile dosdoğru bir çizgide durmak; ebediyete uzanan bir vizyonla sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ‘vefa’ şeklinde, unutmuş gönüllere ulaştırmak bugün insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu hasletlerdendir. Şu hâlde ‘vefa’ sözde kalmayıp ‘eşrefi mahlukat’ olmanın sorumluluğu içinde, ait olduğu yerde, yani ‘vicdan’larımızda ve dolayısıyla yaşantımızda layık olduğu yeri almalıdır. Bu hususta üstlenilen rol, hayati önemin ötesinde ahirete uzanan vizyonla ebedi öneme sahiptir. Başta hutbeler olmak üzere vaazlar, cami dersleri, akaid, fıkıh, tefsir, hadis sohbetleri, camilerde Kur’an öğretimi ve benzeri çalışmalarla ‘iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak’ görevi camilerimizde fedakârca ve ‘vefa’ ile ifa edilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 17 Ekim 2021 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle ve ‘Camiye Gösterir Vefa, 365 Gün Günde 5 Defa’ temasıyla kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın iyiliklere, güzelliklere kapı aralamasını temenni eder; camileri inşa ve ihya eden hayırseverlere, ömrünü din hizmetine adayan din görevlilerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım.”
“Camisiz ve mescidsiz Müslümanlık düşünülemez”
İl Müftüsü Bekir Gerek ise yaptığı konuşmada camiler ve mescitlerin Rahman’a misafir olunan yerler olduğunu söyledi. Camiler ve mescitlerin yan yana, omuz omuza gelinen; manevi kirlerden arınılan, bilinmeyenlerin öğrenildiği mektepler olduğunu ifade eden Müftü Gerek, “Hayatımızın merkezi camiilerdir. Camisiz ve mescidsiz Müslümanlık düşünülemez. Camilerin mihrabını, minberini, kürsüsünü dolduran ve burada insanlara rehberlik yapan ise hocalarımız olmuştur. Dolayısıyla doğumdan ölüme kadar hayatımızın her alanında var olan hocalarımız peygamberimizin mihrabına geçiyor, minberinde hutbe okuyor, kürsüsünde vaaz ve nasihatlerde bulunuyor, minarelerinden ezanlar okuyor. Dolayısıyla bizim kültürümüzde Camiler mihrabıyla mabed, kürsüsüyle mektep, minberiyle devlet, şadırvanlarıyla nezahet, minare ve ezanlarıyla hürriyettir. Bugün burada değişik branşlarda yapmış olduğumuz yarışmalarda İl ve Bölgede birinci olan dereceye giren ve sonrasında Türkiye birincisi olan hocalarımız var. Dereceye giren ve birinci olan hocalarımızı tebrik ediyorum. Başta Sayın Valim olmak üzere tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Tören Vali Erol Ayyıldız ve diğer protokol üyelerinin dereceye giren din görevlilerine ödülleri vermesiyle sona erdi.

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